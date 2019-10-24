《一代名相陳廷敬》陳廷敬以身作則為國為民，最後被康熙評價為「寬大老成，幾近完人」。（圖／龍華電視提供）

提到《還珠格格》的「蕭劍」一角，多數人都會想到第一小生黃曉明的版本，但其實在黃曉明之前，男星朱宏嘉才是演出第一代蕭劍的演員。過去他因此角色被台灣民眾認識，這次他在新劇《一代名相陳廷敬》中飾演還珠格格的爺爺「康熙」，他演繹的康熙帝「成熟而不老練、心機深而不世故」。朱宏嘉特別在與陳廷敬私下見面這場戲中加了一個細節，「不用君王身分坐在龍椅上，而是以學生身分坐在陳廷敬對面的台階上」讓觀眾感受到康熙對老師的尊敬。

近幾年來「宮鬥劇」盛行，尤其是以後宮為主的宮鬥劇，像是《如懿傳》、《延禧攻略》，而歷史正劇《一代名相陳廷敬》以「朝堂爭鬥」在一片「後宮宮鬥劇」中殺出重圍，受到觀眾好評。陳廷敬與康熙亦師亦友，他廉潔奉公進而影響康熙成為「一代明君」，康熙在位61年，他就輔佐康熙50餘載，懷抱著為國為民的理想，反貪腐、除弊政、不畏強權，誓與官場不正之風抗爭到底，說是康熙最強的後盾也不為過。

由陶澤如飾演的陳廷敬在劇中一字一句道出「一人的生死已不足惜，無論順境逆境、遭際如何，務必恪守為官之底線。」正是對「官之底線」的恪守，讓他面對暗涌洶流的朝堂鬥爭與幾度官海沉浮，甚至數度遭受生命威脅，即便是至親被捲入牽連九族的大案，依舊不向強權低頭，只求「上不負朝廷，下不負百姓。」最後贏得了康熙的信任和尊重，並給予「寬大老成，幾近完人」的評價。

《一代名相陳廷敬》以正直清廉的陳廷敬（陶澤如飾）與明珠、索額圖的交鋒作為此劇的切入點，故事圍繞江寧賑災案、銅錢案、順天鄉試舞弊案等歷史知名事件，面對強權勇於擔當，經歷眾多磨難整頓吏治，忠於自己的信念，最後坐上相位，更幫康熙剷除了朝廷頭痛已久的「明」「索」兩黨之爭。《一代名相陳廷敬》將於10月25日起，每週一至週五晚間七點於龍華戲劇台MOD352頻道播出。

(中時電子報)