藝人小禎與李進良情纏12年，日前兩人婚姻畫下句點終於簽字離婚，對於小禎做出離婚決定，綜藝天王吳宗憲與女兒吳姍儒24日上午到偏鄉送愛接受媒體訪問時表示，兩個不適合的人分開造就兩個很好的家庭，他覺得「很ok。」

吳宗憲說小禎「很小、很可愛」的時候就認識她了，他說小禎跟李進良很年輕的時候就結婚了，雖然最後決定分開，但兩人之間很平和，不適合的人開分造就兩個很好的家庭，他覺得可以這麼做。同時也祝福他們平安，因為還是有共同的孩子，對孩子來說，爸爸媽媽是永遠不會改變的。

被問到小禎跟緋聞男友丁春霆速配嗎？吳宗憲說不太清楚小禎新對象是誰，聽說是個小開，他並不認識，但對他人感情的事都會給予祝福。

至於身旁的女兒吳姍儒何時拚出孫子給憲哥做阿公？吳宗憲笑說要拚兩個，「因為小孩子太可愛了」，還預言自己5、6年後要當阿公。但被問到有沒有看過吳姍儒的男友？吳宗憲說只看過那麼一個，應該是教會的朋友，但是「想進紫禁城，先過玉門關」。

吳宗憲選女婿的準則就是不能抽菸、不能有任何壞習慣，他最討厭人家在他面前抽菸。這讓女兒吳姍儒立刻打臉爸爸，指控爸爸憑什麼可以抽雪茄？吳宗憲解釋因為雪茄比孩子陪他的時間還多，可撫慰他寂寞的心靈，但他也承諾會慢慢戒掉。

(中時 )