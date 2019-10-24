安倍心大！護油輪日軍艦前進中東 13:232019/10/24 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本村雨型護衛艦6月26日與汶萊、馬來西亞、菲律賓，新加坡與越南等國軍艦，一起參加由日本海上自衛隊主導，在汶萊外海的南海舉行「印太部署2019」（IPD19）6國聯合演習。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日海上自衛隊將前進波灣 日本首相安倍晋三決定，不加入以美國為首的聯合部隊，要自行部署2艘軍艦到中東，以維護商用油輪安全。而這再度引發各方關注，認為他野心勃勃，醞釀要修改日本二次大戰戰敗後的和平憲法。 據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，雖然東京堅稱，在英美將中東一連串油輪攻擊事件歸咎伊朗後，日方這麼做，旨在加強蒐集情報能力。不過，分析家認為，這是安倍在繼續設法確保日本能擁有傳統軍力。 (中時電子報) #日本 #油輪 #伊朗 #中東 #軍艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 僅次老美 它將超英成為F-35全球第二大用戶 14:572018/12/18 軍事 F-35上身！ 日出雲級護衛艦變航母得不償失 09:272018/12/22 軍事 與伊朗對峙 美航母成超級晴雨表 16:142019/05/21 軍事 狂發新影像 美咬死伊朗攻擊油輪 07:352019/06/18 國際 英扣伊朗走私油輪 美叫好 德黑蘭怒了 11:432019/07/05 軍事 軍事熱門新聞 糗大了！美最先進航母福特號5年內無法部署 - 軍事 俄頻發航母無用論 陸媒：無可用航母講酸話 - 軍事 世界前10最高速現役戰機排行 陸殲20入榜 - 軍事 潛艦國造！土耳其2040交付首艦 - 軍事 亞洲中東需求大 F16訂單超3倍成長 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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