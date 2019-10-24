日海上自衛隊將前進波灣

日本首相安倍晋三決定，不加入以美國為首的聯合部隊，要自行部署2艘軍艦到中東，以維護商用油輪安全。而這再度引發各方關注，認為他野心勃勃，醞釀要修改日本二次大戰戰敗後的和平憲法。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，雖然東京堅稱，在英美將中東一連串油輪攻擊事件歸咎伊朗後，日方這麼做，旨在加強蒐集情報能力。不過，分析家認為，這是安倍在繼續設法確保日本能擁有傳統軍力。

(中時電子報)