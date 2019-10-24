桃園全國運動會男籃金牌戰打到最後一刻才分勝負，靠著「男模」呂政儒最後4秒的切入上籃，加上簡浩槍響同時的追平三分球出手沒進，新北市驚險以70比67氣走台北市，拿下今年全運會男籃項目金牌，順利完成2連霸！

台北市開賽就靠簡浩、成力煥各1個三分球，打出13比4的不錯開局，不過新北市的裕隆本土「雙塔」李德威、周柏臣兩人攜手發威幫忙追上，甚至打到次節成功超前，李德威更投進三分外線激勵士氣，打完上半場，新北市35比31領先。

儘管台北市全力反撲，可是新北市下半場換成呂政儒外線回溫，加上陳又瑋也在三分外線開火，幫助新北市保持領先優勢，打到最後1分56秒，新北市仍以66比61小幅領先，但簡浩最後1分22秒的三分命中，讓比賽又開始緊張了。

幸好李德威再次發揮禁區魔獸功力，最後44.9秒籃下單打命中，重新擴大新北市領先到4分，不過成力煥最後9.8秒3罰俱中，幫助台北市仍保生機，可惜呂政儒最後4秒切入上籃，簡浩最後三分球匆促出手沒進，新北市驚險奪金。

而在女籃金牌戰，以國泰女籃作為主要班底的新北市，輕鬆以94比67擊潰台南市，完成全運會女籃項目5連霸。

(中時電子報)