台灣文化歷史建築更進一步保存！文化部日前核定南投縣政府所提「集集樟腦出張所建築群再造歷史現場計畫」，這也是文化部再造歷史現場計畫所核定第21縣市、第31案專案計畫。未來將透過公民參與與對話，形塑歷史空間場域的「地方感」，以文化、歷史記憶為基底，帶動地方文化產業，創生共榮。

對於在南投縣地方人士及集集鎮公所長期積極倡議下，本計畫得以成形，文化部長鄭麗君表示，本案不僅以修復台灣僅存、規模完整的樟腦出張所宿舍群為目標，更希望透過文資場域活化再利用，連結集集地區歷史脈絡與當代生活需求，匯聚地方產業與人文能量，成為下一個全國區域文化治理的典範。在行政院前瞻基礎建設計畫支持下，本計畫將修復全區11棟建築，未來將是南投縣重要的文化資產，更可以是一座台灣樟腦產業的無牆博物館、一頁再現地方歷史的現場教材。

集樟腦出張所空間現況。（集集鎮公所提供）

集集樟腦出張所建築群雖不再具有宿舍的功能，但今年1月公告登錄為歷史建築後，也開啟了活化再利用的契機。建築群佔地千餘坪，位居集集鎮經濟與行政區域的中心，修復後的再利用具有很多可能性。該建築群日治時期之建物，仍維持日式黑色水泥瓦，編竹夾泥牆及雨淋板之木構建築，極具建築特色，具有時代意義及藝術價值。

假日辦理活動，作為藝文推廣之場域。（集集鎮公所提供）

樟腦在百餘年前做為攝影底片、藥品、甚至火藥原料的上游產業，重要性有如當代的3C產業。南投集集因樟腦事業勃興，因此日治時期開始建造廳房宿舍，尤其現址留存建築歷經台灣樟腦公司集集製腦所、台灣省樟腦局集集製腦管理所、林務局巒大林區管理處員工宿舍等不同時期及單位的使用，見證樟腦產業極盛時期產業行政空間需求，以及產業沒落消逝後轉為純居住功能的過程，可謂台灣樟腦產業興衰的縮影，並透過建築空間反映歷史多樣性。

(中時電子報)