美食平台外送員事故頻傳，社團法人台灣協作暨共享經濟協會(SEAT)今(24)日發布業者共同發起的「美食外送平台業者自律公約」，強化外送員保護與道路安全提升。

理事長彭仕邦說，目前各平台均發現「缺乏妥適的商業保險」，將持續與金管會、勞動部、交通部、國發會以及保險業者或公協會等溝通，盼在近期催生「適合外送平台、外送員作業型態」的商業保險。

彭仕邦表示，首波響應業者包括 Uber Eats 優食、Deliveroo 戶戶送、GoGoVan、 Lalamove，希望公約能夠作為未來與政府各界討論的基礎，也歡迎更多平台業者參與響應。

根據自律公約，分為三大面向。首先是「外送員安全保障」上，業者們承諾，會確認外送員上線前備有保險保障、駕駛執照與資格。在不影響用戶隱私權並在法律允許的前提下，妥善運用平台資料與數據，並提升外送員交通安全意識，像是宣導不搶快、騎車不滑手機等。另外，比照政府機關颱風與異常氣候標準，暫停平台服務或調整服務範圍。

其次在「食品安全把關」上，業者承諾將敦促外送員使用外送保溫袋、容器，並要求清潔或替換。冷熱食應分別隔離置放，餐廳於交付食物時，應妥善包裝且無食材、湯汁外漏，外送員也不能直接接觸食品。各平台業者也須完成食藥署所要求的食品業者登錄作業。

第三則是「消費者權益促進」，業者們承諾會建立、營運「全時段」客服聯繫管道，推動作業流程優化，制定並公開揭露消費者服務條款，還有滾動式檢視客訴處理原則。

彭仕邦建議，目前以服務業為核心的勞動基準定義不明，隨著數位經濟興起，民眾對工作的獨立、自主性重視已不輸穩定性，彈性自由工作已成趨勢，呼籲政府應該正面應對，積極發展數位新經濟與符合新世代、不同型態工作者期待的法規環境。

(工商 )