MLB總冠軍戰世界大賽本週六(10/26)進行第三場賽事，主場將移師華盛頓國民球場，太空人表定先發葛林基，國民則安排先前壓制紅雀的桑其士主投。此役推估客隊贏面仍然較大，其中葛林基自身打擊夠好更可能是勝利關鍵！

葛林基本季季中轉披休士頓戰袍，初來乍到就貢獻8勝1敗超級佳績，連帶幫助球隊早早衝進季後賽。季後賽他雖然沒有如例行賽大殺四方，但10.1局投球累積3.48自責分率也還是穩健如昔。重點是在強調多功的現代棒球中，葛林基是本季全聯盟投手打擊最強一員！3轟外加8支長打傲視群倫。事實上葛林基15年生涯累積117支安打、9轟、34打點，真的是打擊一級棒的好手。太空人將他排在客場首役這步棋可為下的精準，國民投手可得當心遭到狙擊。

再來看看葛林基的本業投球內容：主場8勝1敗已然威猛，客場奪10勝4敗、自責分率2.64，更比主場的3.27還優質。近年不以三振為主的葛林基改採控球策略，他在取得球數領先情況下，平均每局被上壘次數低到0.43，被打擊率也僅1成33，自責分率更是驚人的1.04…國民隊想在第三戰掌握主場獲勝優勢，必須多從爭取上壘與後續的打擊推進著墨。

國民的桑其士曾在國聯季後賽完美壓制對手，演出長局數的無安打封鎖內容，但須注意武器球種變速球與滑球的進壘位置高度，因為太空人在美聯冠軍戰可說用「三分砲」全壘打痛擊洋基，桑其士若有失投球遭到掌握，國民可能將步上洋基後塵苦苦追趕。

世界大賽第三戰的推薦買法：就是太空人不讓分獲勝、太空人客隊大分、國民主隊小分這三項！建議彩迷分別用較高金額單場投注，賠率加總後亦會有不錯的獎金獲利。

(中時電子報)