香港旅遊及零售業受反送中抗議嚴重衝擊，業務一落千丈，有香港立法會議員呼籲商店大減價，以便與市民共同「治療創傷」。

《中央社》報導，針對旅遊和零售業的困境，港府早前已宣布多項措施協助業者度過寒冬，包括稅務減免，而立法會今早就審議由政府提出的稅務減免條例草案。

在會議上，多名議員討論政府的援助措施，其中新民黨立法會議員葉劉淑儀表示支持條例草案，但認為政府的協助措施過於零碎，不夠「大刀闊斧」。

她建議政府以新思維應對當前問題，比如呼籲各類名店一起大減價，以吸引旅客消費，治療市民的創傷。

她並指出，反修訂逃犯條例的示威者已經「玩到失控」，不會自行停止，要求政府以有力措施止暴制亂。

受到反送中暴力示威衝擊，本地旅遊及零售業自7月起深受打擊，官方公布的8月零售業總銷貨價值為港幣294億元，較去年同期下跌23%，當中以珠寶首飾、鐘表等最苦，跌幅近半。

另外，在本月初中國大陸的所謂「十一黃金週」期間，整體出入境旅客為471萬人次，比去年同期下跌近3成。

(中時電子報)