國際影后章子怡2015年嫁給知名音樂人汪峰，婚後給老公添了一個女兒「醒醒」，同時將繼女「小蘋果」視如己出，如今把孩子、家人擺第一，被公認身為二寶媽非常稱職，而日前她在微博曬出與大導演李安的合照，表示7月時跟李安在北京開心相聚，導演目前願望應該是新片《雙子殺手》上映順利，而她能讓自己開心的事情則保持神祕不說，當時就被猜測是有喜，如今又被拍到凸肚照，更讓懷孕傳聞甚囂塵上。

章子怡今年4月被傳將再度當媽，傳出已經找好了月子中心，8月時汪峰出席節目記者會，被問到這事竟沒否認，還跳針反問：「你覺得呢？」，最近章子怡還被瘋傳現身某私立醫院婦產科，刻意用圍巾遮擋了腹部，然她上個月貼出忙於跑電影宣傳的工作側拍照，間接否認懷孕傳聞。

然昨晚，有陸媒拍到章子怡跟老公汪峰一起帶著女兒「醒醒」出門，跟親友們相見聚餐，章子怡當今的外型近況也跟著曝光，被發現纖瘦的她如今穿得相當寬鬆，四肢雖仍纖瘦，然長裙底下的腹部明顯隆，讓懷二寶的消息再度瘋傳。

(中時電子報)