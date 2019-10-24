雲林縣長張麗善送韓國瑜「包中」。（許素惠攝）

韓國瑜旋風吹雲林議長：韓已倒贏蔡100多萬票

國民黨總統參選人韓國瑜上午回到妻子李佳芬娘家，受到熱烈歡迎，雲林縣議長沈宗隆駁斥民調都是假的，呼籲支持者要有信心，因為韓已經倒贏了100多萬票了！韓也再次強調如果農民、漁民、勞工及庶民都過得好，台灣人民就會幸福，籲請大家支持他和雲林海線立委參選人張嘉郡當選。

沈宗隆指出目前民調韓國瑜都輸10多趴，問現場韓粉信不信？大家高喊「不信」。沈接著表示，如果真的輸10多趴，等於輸近200萬票，他看現場的氣勢，就足以證明民調是假的，韓國瑜已經倒贏了100多萬票了。

韓國瑜表示，雲林人很有感情，但感情都放在心裡，內心熱情豐富，但不善表達，他在雲林住了25年，住過西螺、古坑，目前住斗六，所以對雲林很有感情，感謝鄉親的支持和熱情。

韓國瑜說，他一路從屏東走來，農漁民向他反應，農漁產通路不好，勞動不足，農藥貴，天災補助不夠，農保條例如喪葬補助幾十年都不變，其中通路最重要，種了農產沒人買，例如阿里山的茶農向他表示，茶葉沒有觀光客來買。

韓國瑜指出，所以他向妻子李佳芬說「妳雲林來的，也是農家女兒，要進入高雄看看，弱勢族群及農漁村要去走，因為我當市長很忙」，太太去到美濃，有農民夫妻因種的東西賣不出而抱著太太哭，為了養女兒，只能靠借錢過日子，因此，產銷很重要。

韓國瑜說，雲林人口外漂很嚴重，因為經濟太差，所以這部分要加強，如果農漁民、勞工及庶民這4種人都過得好，全台灣人都會幸福快樂，大家總是祈求媽祖保佑風調雨順，國泰民安，前者大家靠老天爺，但後者要靠自己的選票，國家安全，老百姓有錢是靠自己。

(中時 )