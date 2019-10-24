NHL太平洋組過去兩年都是聖荷西鯊魚、卡加利火焰及維加斯黃金騎士三強鼎立的局面，本季愛德蒙頓油人的崛起改變了這區列強版圖，目前以7勝2敗1和高居分組榜首。本週五(10/25)09:00，油人將在主場迎戰經驗老到的華盛頓首都，年輕的油人能通過這場試煉嗎?

冰球天才麥克大衛(Connor McDavid)2015-16球季加入油人後，隔年就帶領球隊中斷連10季無緣季後賽的窘境，進攻能力橫空出世的麥克大衛職業生涯前3個完整球季得分都破百，因此油人進攻仍有與其他列強抗衡的能力，但無奈過去兩季主戰門將塔爾伯特(Cam Talbot)及柯斯基寧(Mikko Koskinen)場均失球皆超過3球，兩季下來的平均淨勝球僅有負0.45，防守效率低落成為球隊前進最大的絆腳石。本季油人進攻依舊維持高檔，麥克大衛與德萊賽特(Leon Draisaitl)兩人總得分高達33分，是聯盟中進攻效率最高的雙人組合。防守端方面，「芬蘭門神」柯斯基寧本季找回過去在歐洲聯賽的俐落身手，繳出救球率0.934、場均失球2.20的成績，不枉費當初油人重金網羅他加盟。攻守戰力漸趨完整下，油人打出近年最佳開季成績，如果能持續能將天賦兌換成戰力，未來前景將無可限量。

2017-18賽季奪下史坦利盃冠軍的首都，近兩季飽受陣容老化及防守不彰所困擾。門將霍爾特比(Braden Holtby)已回不去全盛時期的狀態，近三季場均失球皆在2.8球以上，受限於薪資空間爆炸，制服組遲遲未針對門將做補強。而首都看板球星奧維契金(Alexander Ovechkin)隨著年齡漸長，已無法持續整季都有高檔表現，上季明星賽前後的進球率分別是18.9%與9.9%，連帶影響首都下半季戰績走跌。奧維契金、巴克斯卓(Nicklas Backstrom)及奧西(T.J. Oshie)這組平均年齡32歲的鋒線，開季仍靠著強悍進攻繳出7勝2和2敗的佳績，但備受期待的新秀華拿(Jakub Vrana)成長不如預期，陣中沒有其他能銜接戰力的後起之秀，主力年齡偏大的首都球季後半段戰力將會是一大隱憂。

油人本季4場主場全勝，首都客場也繳出優異的5勝1敗，淨勝球數也同為7球，戰力的確難分軒輊。筆者以為，防守將是決定此戰勝負的關鍵，油人門將柯斯基寧本季沒有一場賽事失球超過3球，出賽成績穩定。此外，與油人一戰已是首都西岸客場之旅的第三站，奔波移動勢必在體能上帶來負擔。因此估計油人很有機會延續主場不敗紀錄，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時電子報)