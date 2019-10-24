內政部長徐國勇表示蔡政府對港嫌陳同佳的態度一致，沒有髮夾彎的問題，遭中時記者詢問是否是「睜眼說瞎話」，動怒表示「講話客氣點」，對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭譏諷，部長好大啊！葉以尼克森的水門案為例，提醒徐國勇，部長沒有那麼大，記者也沒有那麼小！

對於徐國勇嗆記者一事，葉毓蘭於臉書發文表示，以後記者在向部長提問時，記得一定要行鞠躬禮，以「報告部長，請問部長」開始，知道嗎？

葉毓蘭更以尼克森的水門案為例，表示1972年6月17日，五名竊賊在華盛頓水門（Watergate）大廈六樓民主黨全國委員會被警衛逮捕。他們帶著竊聽器和照相機，目的是要調查民主黨是否非法收取競選捐款，因1972年是總統大選年，執政黨(共和黨)的這個醜行，在華盛頓郵報兩個專跑警察新聞的「菜鳥」記者伍華德（Bob Woodward）和伯恩斯坦（Carl Bernstein）的窮追不捨下，造成勝選的尼克森在1974年黯然下台，69位政府官員被起訴，48人被定罪。

可是回到台灣，卻變成小記者向天借膽，嗆聲大部長？葉毓蘭嘆，尼克森的水門案殷鑑不遠，部長沒有那麼大，記者也沒有那麼小！

(中時電子報)