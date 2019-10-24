韓國瑜24日上午在土庫順天宮參拜，一名女支持者等在現場，高舉「代天上的爸爸謝謝韓市長」，邊等待韓國瑜到場，邊思念剛過世的鋼鐵韓粉父親，默默流下眼淚。（林宏聰攝）

韓國瑜抵達順天宮時，受到雲林鄉親熱情包圍。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜24日首次回到雲林拜廟、參訪，他在土庫順天宮向鄉親致謝「雲林人真的是很有感情」，他表示這幾天跑了屏東、台南、嘉義，聽到很多農漁民訴苦，風調雨順要靠老天爺，國泰民安要用選票去決定。

韓國瑜尚未抵達前，一名女支持者高舉「代天上的爸爸謝謝韓市長」等待，她表示剛過世父親是鋼鐵韓粉，邊說邊流眼淚，旁邊有許多鄉親拿小國旗陪她一起等。

順天宮主委謝俊煌說，今天人潮比蔡英文清明節來的時候還多，蔡不到今天的四分之一，而且那天還是放假日。

韓國瑜上香拜拜後在廟外的舞台車發表演說，他說30年前第一次到雲林，就知道雲林人比較含蓄，把感情放在心裡面，很多人都是靜靜的看著不講話，內心很有感情，只是不太會表達，這是農業縣的特色，算起來他住雲林25年了，以前住西螺，後來住古坑，現在住斗六，算是雲林的一份子。

他說，8、9天來他跑了屏東、台南、嘉義，和很多農漁民接觸，開座談會時都有一個心聲「為什麼通路不好」，都過得很辛苦，他歸納幾點，第一勞動力不足，第二農藥肥料越來越貴，第三天然災害補助不夠，第四農保條例包括喪葬幾10年都沒有改變，最嚴重的是通路，東西種出來但價格怎麼這麼差，阿里山茶農跟他說種了茶葉，可是沒有觀光客來買，日子快活不下去了。

韓國瑜說，他上任高雄市長時，跟太太李佳芬說「你是從雲林來的，你也是農民之女，應該要整個高雄看一看，去關注弱勢族群」，農民見到李佳芬就哭，因為種的東西賣不出去，其中有一對夫妻40幾歲養一個女兒，說他們現在借錢度日，因為辛苦耕種的作物賣不出去，他知道產銷是非常重要的，未來一定會做。

韓國瑜表示，雲林縣人口外流很嚴重，很多年輕人外漂，實在是因為故鄉的經濟太軟弱了，未來一定要加大力度改善農村、漁村，他有一個信念就是如果四種台灣人日子過得好，全台灣人都會幸福快樂，就是農民、漁民、勞工、庶民。

他說，土庫順天宮幾百年一直都在這裡，代代的人都祈禱國泰民安、風調雨順， 風調雨順是看老天爺，國泰民安要靠自己，國家要安全老百姓要有錢，選票要選給誰就會影響台灣這一點，國泰民安一定要用自己的選票去決定。

韓國瑜說，明年1月11日投票將決定中華民國未來的走向，立法委員一定要讓認真打拼張嘉郡當選，韓國瑜、張嘉郡代表雲林人到中央，媽祖婆在這他不敢說豪洨話，絕對不會讓雲林鄉親漏氣，他們都知道自己肩膀上的責任，要拚雲林縣、拚台灣，讓全國的民眾都過好日子。

(中時 )