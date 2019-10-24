台中市潭子本願山彌陀講堂邀80餘名讀經班大學生，23日到台北參加地檢署記者會，傳出擔任中華統一促進黨總裁張安樂提告的聚眾人頭掀波；住持釋信願24日出面控訴媒體報導不實，要求3天內澄清報導，否則將提告毀謗罪；讀經班陳姓班長也表示，當天並未參加張安樂活動，現場同學也沒有接受媒體採訪。

有媒體報導，本願山邀請大學生到台北聽經，回來可以領1000元獎學金，沒想到卻是到北檢當張安樂的聚眾人頭，引發學生不滿；對此，釋信願今天上午出面出示本願山聽經團的line對話，強調明確告知是參加「台北地檢署記者會」進行觀摩學習，並無欺騙行為。

針對媒體報導，包括「騙」大學生北上助陣、他是統促黨榮譽黨主席等，釋信願高分貝指責不實報導，嚴重汙衊他的人格，他強調他認同張安樂「和平統一、一國兩制」理念，他是統促黨黨員，但不是榮譽黨主席，他強烈要求媒體3天內更正報導，否則將提告毀謗罪。

聽經班陳姓班長也出面說明，他們抵達北檢時已經慢了，且離衝突會場有一段距離，知道要參加北檢記者會，下車才知道是張安樂的遊行，部分學生不清楚政黨行為，他們完全沒有從事抗議行動。

(中時 )