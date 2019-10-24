英超本週再有一場Big 6大戰，穩居榜首的「紅軍」利物浦，將回到主場安菲爾德，迎戰「白百合」托特納姆熱刺，利物浦準備延續不敗走勢，熱刺則期望一場翻身仗走出谷底。

利物浦上週作客夢劇場踢到鐵板，只能與曼聯1：1平手，中止了開季8連勝和跨季17連勝，總教練克洛普入主紅軍後，5次作客老特拉福4和1敗，始終未能贏得勝利。儘管失掉2分，但8勝1和的開季戰績，紅軍仍以6分優勢領先曼城獨佔鰲頭，英超主場11連勝也未結束，主場對熱刺9連不敗(6勝3和)，對這3分自然是信心滿滿。

熱刺則持續低迷，前9輪聯賽僅3勝3和3敗，聯賽盃第3輪初登場就被英乙球隊科爾切斯特PK淘汰，歐冠小組賽前2輪1和1敗，包括主場被拜仁慕尼黑7：2痛宰，直到週中在主場5：0大勝貝爾格勒紅星，前鋒肯恩和孫興慜各進2球，在大戰前總算找回進球和贏球的感覺。

紅軍在上週的「雙紅會」有埃及前鋒薩拉因腳踝受傷缺陣，導致進攻上少了一門可靠砲火，只能與紅魔握手言和，好消息是薩拉在週中的歐冠賽事已復出先發並有一進球一助攻，幫利物浦作客4：1輕取亨克。但目前與范迪克穩定搭擋中衛的馬蒂普膝蓋受傷，上賽季英超最佳右後衛阿諾德則患病，兩人都只有五成機會可以趕得及在週日復出，此前經常作為替補殺手的瑞士國腳薩基里也要11月初才有機會歸隊。

熱刺方面，主力門將洛里斯在對布萊頓的比賽中受傷退場，官方確認是肘部脫臼，目前沒有回歸日期，位置由2號門將加薩尼加頂上，而這名27歲的阿根廷門將也把握住機會，兩場先發只失1球，幫助熱刺取得1勝1和的戰績。其他球員除了本季才加盟的小將塞塞尼翁仍在養傷外，都處於健康的狀態，可望排出強陣前來踢館。

兩隊週中都受到歐洲賽事影響，熱刺多休息一天但本輪要作客，雙方算是扯平，純就實力上的比較紅軍則是略勝一籌。以雙方近3次在聯賽交手情況來看，利物浦2勝都只能贏1球，可見雙方近年來的實力相當接近，估計紅軍最多只能小勝1球，也有爆冷被踢平的危機，如果信利物浦會贏，可以考慮利物浦-1和局；如果擔心會被熱刺拿走1分，保險的玩法可選讓分/雙勝的熱刺或和局。

(中時電子報)