「薪資四萬在高雄，到底是什麼等級呢？」一名網友在PTT八卦版發文，說自己看到不少高雄人在上榜心得寫說，「高雄中小企業多、薪資偏低、慣老闆多之類的」，不像在竹科、內科、中科等，普遍薪水都四萬以上，「朋友淡江俄文，在新竹的外商公司當客服，薪水就有四萬惹，如果換成在高雄，會是很少見的嗎？」

對此，網友紛紛回答，月薪四萬在高雄，已經是「頂天」等級，「頂天的受薪」、「吃香喝辣」、「可以在南部稱王了」、「富甲天下了吧！」、「高雄前20％，出門講薪水不會漏氣」、「已經屌打高雄80%的人了」、「在高雄生活，月薪30K就過很爽了」。

還有人說，「住家裡很好存吧，一個月存三萬基本，存個五年就能買房了」、「穩定的話，買間小套房不是問題，高雄生活機能也好，日後要做好退休金規劃才是真的」、「我南部人，個人認為除非公職或公教人員，否則一般私人企業勞工要5萬以上很難」、「在高雄中鋼就是天龍人惹」。

(中時電子報)