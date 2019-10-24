港嫌陳同佳尚未來台，殺人命案如何偵辦並無進度。行政院發言人Kolas Yotaka表示，本案若形成僵局，不是台灣造成的，如果陳嫌不來，偵辦就無法繼續。

Kolas上午回應陳同佳案表示，本案已經不是台灣不辦或推拖，只講政治的問題，台灣警方到香港也不能在其境內執法，「我方已展現誠意設立刑事局單一窗口，只要港府願意一起合作，本案就可以辦了」。

她表示，港方說本案是屬地主義，不能審陳同佳案，那台灣要辦啊，可是台灣要辦要人願意送來一起辦，如果陳同佳不來造成僵局也不是台灣造成的，如果陳嫌不來偵就沒有辦法繼續，「但我們隨時準備好，只要陳同佳一入境，或港府願意把陳嫌遣返到台灣投案，這些都可以有進一步的進展」。

Kolas並說，行政院副院長陳其邁近日密集召開跨部會會議，隨時掌握最新動態，但昨天到現在只是不斷見證，中國的確是只有政治沒有法治的國家，在香港可以任由一個殺人的嫌犯就這樣出獄，而且不受任何限制，不負任何責任，本案再度證明這根本不重視被殺害者，不重視人權。

她指出，政院不管再怎麼協調，陳其邁與各部會協調的精神就是我國主權獨立的國家，當然擁有司法管轄權，所以不斷要求要以政府對政府的司法互助機制進行，我們的立場並沒有改變，讓陳同佳來台，香港不辦就台灣來辦。

法務部次長陳明堂則回應，外傳警方有派人赴港，但涉及偵查不公開無法回應，目前台港間的聯絡窗口，陸委會說指定刑事警察局跟港方作聯繫，但相關細節不便透露太多。

(中時 )