由親綠人士成立的華府智庫「全球台灣研究所」發布的「中國共產黨對台灣民主的干預」報告，引起台灣各界注意。該份報告作者之一、美國企業研究所研究員施密特表示，雖然可以理解台灣政府不願落入對媒體進行管制的口舌，但部分台灣媒體所有人在陸有龐大利益或收受陸政府補貼，他仍建議政府管制媒體所有權。

據《中央社》報導，施密特（Gary Schmitt）出席全球台灣研究所舉辦的對抗大陸銳實力的研討會上表示，大陸藉由社群媒體影響台灣社會，台灣政府已經有所警覺，民眾也開始對收到的不實訊息內容質疑。他首先建議應提升民眾媒體識讀能力，並建立事實查核機制，不僅新聞媒體，他建議政府部會也應當設立小組快速應對。

施密特並建議，台灣政府應該對媒體所有權進行管制。他指出，其他自由民主國家也不允許他國對媒體有如此大的影響力，而此問題在台灣的情況更嚴重。他強調，可以理解台灣政府不願落入對媒體進行管制的口舌，但部分主流媒體所有者在陸有巨大利益，或收受來自陸政府補貼，進而影響報導走向，台灣政府應當嚴肅面對，以確保台灣的政治面貌、辯論的公共空間盡可能自由且不受影響。

關於美國對台灣的協助，施密特直言遠遠不足。他指出，台灣關係法表明，美國嚴肅關切任何企圖損及台灣的做法，過去外界經常從軍事角度看到這類威脅，但訊息戰跟飛彈一樣，都是重大威脅，美國有義務基於台灣關係法協助台灣。

施密特在「中國共產黨對台灣民主的干預」報告中指出，網路社群平台PTT是大陸散布假訊息的主要平台，藉由大量購買PTT帳號，以散布假訊息或不正確訊息。台灣傳統媒體為了競爭，常在未進行事實查核前就將這些訊息處理成新聞，進一步擴大不實訊息的散布，成為北京影響台灣社會的潛在管道。

(中時電子報)