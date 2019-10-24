公車道競速撞死3人 飆仔母哭求死者家屬原諒 13:152019/10/24 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子謝亞軒與友人去年無照駕駛，又在北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人；台北地院將謝男判囚13年，民事部分，北院開庭謝的母親拿出100萬元現金賠償其中1名死者家屬，她哭求對方原諒，雙方達成民事和解。 22歲的謝亞軒被訴在去年10月11日傍晚，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈，在北市健康路一路狂飆，右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人經送醫急救不治。 (中時 ) #公車 #原諒 #家屬 #駕駛 #死者 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事故追思會 家屬：要放下了 00:052019/10/20 社會 台公車招手才停 櫻花妹困惑網戰翻 14:472019/10/21 日常 外配家屬被逼離境 林麗蟬批外交部見死不救 18:242019/10/21 政治 陳嫌來台受審 受害家屬6月已提出 04:102019/10/22 話題觀察 醉駕駛撞死3人 檢請從重量刑 04:102019/10/22 地方新聞 工研院自駕車南寮首航 開創國內智慧駕駛新里程 15:502019/10/22 科技 花蓮墜谷案爆不單純 妻慟先生遺體又要遭剖 19:332019/10/22 社會 陳同佳出監獄 向死者家屬鞠躬道歉 09:322019/10/23 兩岸 淡水6男3女凌晨尬車 恐吃12萬罰單 09:462019/10/23 社會 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 17:032019/10/23 社會 社會熱門新聞 陳同佳來台鋪路 傳委任王牌大律師 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 最悍正宮「手撕」小三 連衣服都「扒」了 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。