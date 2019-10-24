保養有方的55歲蔡姓女子擁有姣好外貌，在朋友間被稱為「美魔女」，近年來卻飽受眼睛乾澀困擾，甚至導致眼白充血、每天都顯露出疲憊的樣態，她就醫檢查才知是結膜鬆弛引發的症狀，接受藥物治療卻不見效，後透過「結膜拉皮手術」治療，終於恢復明亮大眼。

亞洲大學附屬醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺指出，蔡女多年前出現乾眼情況，每次眨眼就有強烈異物感，檢查發現，她因年紀漸長導致結膜下方的膠膜組織流失，導致結膜從原本的平整狀態變得鬆弛、堆疊在眼瞼處，也使得眼睛外觀出現透明、像「果凍」的物體。

江鈞綺說，蔡女鬆弛的結膜堆積在眼睛下穹窿處，影響淚水儲存空間、導致乾澀，更因摩擦造成結膜受傷、發炎，日前接受藥水、結膜電燒手術治療卻無明顯改善，也因眼睛情況導致她外表顯出沒精神的狀態，決定接受「結膜拉皮手術」幫助鬆弛結膜復位，症狀大幅改善。

江鈞綺強調，結膜鬆弛引發的症狀與乾眼症、結膜炎相似，患者若發現下眼瞼緣出現透明狀組織，且有乾眼、眼內異物感情況，應儘速就醫檢查。

(中時 )