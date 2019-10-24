陳同佳來台鋪路 傳委任王牌大律師 13:122019/10/24 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 理律律師事務所資深合夥人陳長文傳初接受港女命案凶嫌陳同佳委任。（報系資料照／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 犯下港女命案的凶嫌陳同佳昨出獄，在壁屋懲教所外發言後隨即消失，並且透過牧師管浩鳴對外說今天不會來台灣，但香港今傳出消息，在台已經委任理律法律事務所所長陳長文，據媒體報導，陳表示，因為事涉敏感，所以無法證實消息是否正確。 74歲陳長文美國哈佛大學法學碩、博士，現在很少接案，對曾在郝伯村擔任行政院長期間，擔任海峽會首任秘書長，曾以中華民國紅十字會秘書長，赴對岸參與兩岸協商。 陳在擔任理律法律事務所資深合夥人，專業領域是超國界法律問題，一般法律諮詢。 (中時 ) #法律事務所 #理律法律事務所 #消息 #法律 #陳長文 也許您會感興趣 推薦閱讀 改變人生拼圖 新職業 要三高 04:102019/10/21 焦點新聞 美軍撤離敘北 已進入伊拉克邊境 17:102019/10/21 國際 台股逐洞賽－啟發投顧分析師藍慶賜 17:532019/10/21 財經 回應陸委會 港律政司：押解嫌犯依法無據 20:512019/10/22 兩岸 學童訪警所驚天爆：爸爸槍放抽屜！ 09:522019/10/23 社會 嘴砲、訟棍、民陪葬 李來希重砲轟蔡政府 14:542019/10/23 政治 新學林出版社贈書給樹下苦讀嘉女生 勉堅持初衷 17:532019/10/23 生活 拒陳嫌入境 學者批背離法律論述 04:102019/10/24 兩岸要聞 社會熱門新聞 陳同佳來台鋪路 傳委任王牌大律師 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 最悍正宮「手撕」小三 連衣服都「扒」了 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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