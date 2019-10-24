犯下港女命案的凶嫌陳同佳昨出獄，在壁屋懲教所外發言後隨即消失，並且透過牧師管浩鳴對外說今天不會來台灣，但香港今傳出消息，在台已經委任理律法律事務所所長陳長文，據媒體報導，陳表示，因為事涉敏感，所以無法證實消息是否正確。

74歲陳長文美國哈佛大學法學碩、博士，現在很少接案，對曾在郝伯村擔任行政院長期間，擔任海峽會首任秘書長，曾以中華民國紅十字會秘書長，赴對岸參與兩岸協商。

陳在擔任理律法律事務所資深合夥人，專業領域是超國界法律問題，一般法律諮詢。

(中時 )