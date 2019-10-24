向來很會搞砸球隊內部氣氛的熱火明星後衛吉米巴特勒，24日突然賽前宣布因為「個人因素」缺席開幕戰，不過熱火仍很爭氣在爆滿地主球迷面前，以120比101輕鬆轟垮灰熊，熱火總教練史波斯查賽後只說：「所有事情都很好！」

吉米巴特勒先前效力公牛、灰狼、七六人等隊期間，都曾爆發跟年輕隊友嚴重失和，造成球隊內部動盪不安問題，沒想到今年夏天才以4年1.41億美元加盟熱火，就在新季開幕戰上演突然不打的戲碼，不知道他是否又開始哪裡不爽了。

因為吉米巴特勒這次突然宣布不打，事前完全沒有出現受傷跡象，24日上午的球隊投籃練習，他也都出席了，卻在開幕戰前夕告知球隊，他將因為個人因素沒法上場，幸好他的熱火隊友相當爭氣，成功在末節演出大逆轉擊潰灰熊。

熱火表現最好的球員是威斯洛，他拿全隊最高27分，外加7助攻、7籃板，菜鳥後衛努恩也拿24分，卓拉吉奇替補貢獻19分；至於本季恐怕提前宣布擺爛的灰熊，則以傑倫傑克生17分最高，今年選秀榜眼莫蘭特拿下14分、4助攻。

(中時電子報)