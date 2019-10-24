以臺南鹽水溪沿岸農作物，發揮創意進行3D列印設計。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

台南特產鳳梨結合松果，變身成為一座多功能掛件及收納桌立燈！崑山科技大學空間設計系主辦、國航科技公司協辦的2019「臺南農創新未來」崑科大3D列印生活用品競賽，邀請全國科技大專院校及高中職學生，以台南鹽水溪沿岸農作物，發揮創意進行3D列印，地主隊崑大空設系陳佾霆作品《梨松再聚》，將鳳梨結合松果設計出多功能掛件及收納桌立燈，受評審青睞奪冠。

2019「臺南農創新未來」崑科大3D列印生活用品競賽分成科技大學組及高中職組，吸引全國逾70件作品報名。崑山科大助理教授梁凱翔表示，3D列印是未來年輕設計師必備技能，當技術日益成熟，就要開始思考以何種議題進行創作，才能提升生活品質或關懷社會。

秉持設計不只是天馬行空，該競賽透過結合「大學社會責任實踐計畫」，以真實的台南農作作為主題，進行創意發想與實作。

經過嚴謹評選，科技大學組第一名由崑大空設系陳佾霆《梨松再聚》抱回，該作品結合鳳梨與松果外觀，設計一座能依照使用者習性做燈源強弱調整的立燈，是相當受歡迎的創作，摘回首獎實至名歸。

第二名由國立高雄科技大學鄧祥真、郭晉夆、謝譯諄的《梨梨園上草》拿下，該作品以鳳梨外觀設計為盆栽主體，利用多肉植物的型態來體現鳳梨葉片，巧妙地以3D列印技術結合植物本體體現農產形象，未來將計畫發展客製化盆栽。

同樣來自國立高雄科技大學鄭詰霖，以《見鳳插餐具》獲得第三名，該作品利用鳳梨外觀來做餐具造型發想，相當有看頭。崑山科大空設系邱禹鈞的《食在有趣》及真理大學陳羽絜的《小旺仔》皆獲得佳作，《食在有趣》同時也是網路人氣獎的得主。

高職組的部分，臺北市私立延平高級中學蔡仲軒的《豐收臺灣_香蕉形置物籃》榮獲冠軍，羅東高工李虹萱、林政諺、林佳妤共同創作的《蘿蔔牙籤罐》獲得第二名，第三名由羅東高商簡珮涵的《鳳梨削鉛筆機》拿下，該作品同為高中職組網路人氣獎作品。新莊高中蔡芷欣的《竹筍珠寶盤》及羅東高商簡珮鈺的《火龍果造型鉛筆盒》則獲佳作。

(中時 )