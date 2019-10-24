北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩代言17直播，遭質疑不妥。（張穎齊攝）

北市議員徐巧芯。（資料照，張立勳攝）

被視為網紅型政治人物的台北市長柯文哲，因為「一日幕僚」的影片，使得身邊的幕僚「學姐」黃瀞瑩等人聲名大噪，不過北市議員徐巧芯24日在議會質疑，黃瀞瑩幫私人公司17 Media代言宣傳品牌，且和市政無關，是否符合法規？柯文哲只說「這問題需要討論，但我知道她變鄉民女神」，徐則說「這和鄉民女神封號無關，應訂立規範！」

徐巧芯詢問「市長你算是網紅，有沒有幫非關市政的一般公司宣傳品牌活動？」柯坦言「前幾天有幫 Whitehorse，好像是什麼電競的，我也不曉得跟市政有沒有關」。

徐巧芯再問「那機要人員下班可以去幫私人公司代言宣傳，無關市政的事物，這適合嗎？」柯說「這要問一下」人事處長程本清澄清，無論機要人員或是一般公務員都要中立，也都要受到兼職規避，但若是下班時間偶發性的那種就不用，固定性的話就需要報備。

台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

徐巧芯接著質疑，黃瀞瑩幫17 Media代言宣傳品牌，且和市政無關，市府有沒有標準作業程序規範？柯僅說「這問題需要好好討論，但我知道她17 Media變鄉民女神。」徐則說，這和「鄉民女神」無關，她查過這個計畫是幫17 Media做宣傳，市府應訂定規範。

徐還說，影片開頭雖以垃圾回收來做包裝，藉此規避法規，但實際上就是為17宣傳的計畫，也沒和市府合作，市府若想推廣台北市政，是可以和業者簽訂合作計畫，但若無關市政，就要注意公務、機要人員是否幫特定廠商宣傳，不然並不妥適。

黃瀞瑩受訪回應，這是一些廠商平台會邀名人來堆廣，她也沒有收錢，但仍會謹守並依照人事處相關規定。

(中時 )