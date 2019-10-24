備受矚目的電商盛事雙11活動預熱開跑，PChome網路家庭（8044-tw）旗下PChome 24h購物宣布雙11暖身促銷正式啟動！首波PChome24h購物活動推出獨家11大好康，第一天（10/24）即全站火熱發送指定商品84折優惠券，並與LINE購物於晚上9點推出限時3小時加碼5%的快閃活動，更連結36大銀行天天回饋10%起，且享有30期0利率的分期方案。此外，也連續第三年盛大舉辦全台電商唯一的演唱會「2019 雙11 PChome來了」，今年重磅邀請金曲歌王蕭敬騰、歌后徐佳瑩、人氣男神畢書盡、小宇(宋念宇)、陳彥允、李玉璽、RayRay，以及知名韓國團體Oh My Girl、VERIVERY等藝人齊力開唱，讓消費者在準備搶購特惠商品的同時，也能透過9大頻道直播觀賞全程Live演出，盡情享受狂熱的雙11購物體驗。

看好去年雙11單日全站湧入近3,400萬造訪人次的熱潮，網路家庭執行長蔡凱文表示：「PChome24h購物今年雙11活動將主打科技戰，從前端的推薦選品到後端的金物流服務，全都透過AI大數據運算，除了建立熱銷選品模型、最適化信用卡推薦、智慧推薦物流包裝外，還啟動戰情觀測2.0版，不僅可以隨時掌握銷售數據，也能立即應變以調度各種能量分配。」今年網家除了持續優化後台系統，將接單乘載量提升至8倍以上，更集結巨量數據的運算結果，預測各大類別熱銷商品，並聯手眾多知名品牌推出狂降破億的十二大主題商品會場，全站逾500萬種商品全面下殺1折起。而為了高效應對雙11即將帶來的物流高峰，網家透過串連15家物流伙伴的運籌中心，即時掌握物流運能狀況，高規格升級服務，全方位打造雙11科技戰，期望為消費者帶來更順暢的購物體驗。

網家行動端近一年業績成長50%，今年再度聯合7大行動支付，推動多元金流支付優惠，使用Pi拍錢包最高享3.5%優惠，且同步攜手36大銀行天天回饋10%起，並獨家享有分期30期0利率方案，其中，刷花旗PChome Prime聯名卡最高回饋17%，還有加碼儲值購物回饋8%起等好康回饋。另外，PChome24h購物將於10/28搶先上線個人化最適信用卡優惠服務，提供消費者最省荷包的結帳系統。

PChome24h購物今年匯集站內百大品牌推出強檔優惠促銷，天天有千項低價限時商品可瘋搶，包含TUMI全館54折起、Timberland全面5折起、萬寶龍MONTBLANC太陽眼鏡下殺3,111元起等；而年終必買的3C產品、大小家電、筆電手機也推出多項特惠活動，如：網友票選第一的ANKER SoundCore 藍芽音箱狂降56折、Acer Swift 13.3吋輕薄筆電狠降64折、Apple iPhone 8 (128G)優惠再送無線充電板，並且同步祭出APP會員獨享的滿額抽好禮、站內購物消費抽百萬大獎等活動，多元強檔促銷將一站式打包消費者的所有需求。

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