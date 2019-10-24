2019高雄國際食品展等3展，24日起在高雄展覽館聯合展出756個攤位，東元集團首度由會長黃茂雄帶隊參加，展出的4天期間，並有美國、日本和大陸等24位國際買家，參與一對一的商洽會，希望透過此一平台，將國內食品行銷海外。

預估可吸引2萬人次進場參觀的2019高雄國際食品展3展，24日上午11時，舉行聯合開幕，外貿協會秘書長葉明水、經濟部國貿局處長賴國星、高雄代理市長葉匡時、東元電機會長黃茂雄、高雄市農會理事長蕭漢俊等人共同啟動一連4天的展覽。

「我最喜歡參加食品展了，因為，有吃有拿」，賴國星表示，食品展跟大家的生活息息相關，而2018年我國食品出口總額約1,068億元，主要出口國為美國、日本、大陸和泰國。

賴國星說，希望國內廠商透過食品展的平台，將我國的好食品、好食材、以及好原料，外銷世界各地，企業賺了錢之後，再提高研發費用，研發更好的食品和食材，形成良好的循環。

外貿協會秘書長葉明水指出，此次3展合一，總共有756個攤位，總共有392家廠共襄盛舉，其中，國際食品展就占了278家參展廠商，使用532個攤位。

葉明水表示，東元集團除了深耕電機產業，也對食品產業著墨甚深，今年首次由東元集團會長黃茂雄帶隊，參加2019國際食品展，而義大利欖油協會也特別組團參加，日本富山縣則來此展示該縣漁產品。

他說，今年3展聯合展出，邀請美國、日本和大陸等12家國家地區的24位買家，與國內參展廠商舉辦一對一的商洽會，包括美國和日本的大型超市業者，希望為廠商創造海外商機。

(工商 )