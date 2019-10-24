近期多份民調顯示蔡英文總統支持度仍穩定領先國民黨參選人韓國瑜，台灣競爭力論壇執行長謝明輝（中）認為，韓國瑜請假後感受到韓流再起的氣勢，屆時開票結果預料會大翻盤。（林縉明攝）

國民黨總統參選人韓國瑜日前請假展開請益之旅，所到之處受到民眾熱烈歡迎，但目前多份民調顯示，韓國瑜支持度仍落後蔡英文10％至20％，台灣競爭力論壇執行長謝明輝認為，韓國瑜請假後透過感染力、號召力、影響力等「五力」進攻，韓流勢必再起，明年大選民調恐重現2014年地方選舉失真，開票結果呈現大翻盤的情況。

謝明輝指出，韓國瑜現在用感染力、號召力、動員力、影響力、擴散力等「五力」翻轉選情，近期韓國瑜所到之處都是人潮洶湧，民心熱呼呼，民眾千里趕來想跟韓握手、講話，跟現行韓低迷民調不成比例，可見不少韓粉受到沉默螺旋影響，不願表態。

謝明輝說，民眾反應就是最佳的動態民調，可以感受到民心的溫度計，即便蔡英文民調領先韓國瑜，按理說蔡所到之處應該人潮洶湧，結果小貓兩三隻，人民冷漠，跟民調數字對不上來，蔡高民調人心冷漠，韓民調雖落後人心卻熱騰騰，這就是反差，大膽預測2020大選民調將會滑鐵盧。

謝明輝以2014年縣市長選舉為例，當時民調雖預測國民黨會輸，卻沒人預測出會輸到執政縣市剩6個縣市，西部大縣市只剩新北市，選前朱立倫民調贏20％，開票結果贏不到1％；吳志揚選前民調也是贏15％到20％，最後卻到輸3％，連鄭文燦都不知道怎麼贏的，臨時把敗選感言改成勝選感言，類似的情況明年應該會再現，只不過對象相反。

謝明輝強調，韓國瑜具有感染力，講的話都變成金句，項是去年縣市長選舉喊出「人進來，貨出去，高雄發大財」，可以製造話語權，韓國瑜到各縣市不少韓粉追星，這就是號召力，有感染力加號召力就有擴散力，相信未來支支穿雲箭會射中蔡英文要害，扭轉總統大選選情。

(中時 )