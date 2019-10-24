國民黨總統參選人韓國瑜日前請假展開請益之旅，所到之處受到民眾熱烈歡迎，但目前多份民調顯示，韓國瑜支持度仍落後蔡英文10％至20％，台灣競爭力論壇執行長謝明輝認為，韓國瑜請假後透過感染力、號召力、影響力等「五力」進攻，韓流勢必再起，明年大選民調恐重現2014年地方選舉失真，開票結果呈現大翻盤的情況。
謝明輝指出，韓國瑜現在用感染力、號召力、動員力、影響力、擴散力等「五力」翻轉選情，近期韓國瑜所到之處都是人潮洶湧，民心熱呼呼，民眾千里趕來想跟韓握手、講話，跟現行韓低迷民調不成比例，可見不少韓粉受到沉默螺旋影響，不願表態。
謝明輝說，民眾反應就是最佳的動態民調，可以感受到民心的溫度計，即便蔡英文民調領先韓國瑜，按理說蔡所到之處應該人潮洶湧，結果小貓兩三隻，人民冷漠，跟民調數字對不上來，蔡高民調人心冷漠，韓民調雖落後人心卻熱騰騰，這就是反差，大膽預測2020大選民調將會滑鐵盧。
謝明輝以2014年縣市長選舉為例，當時民調雖預測國民黨會輸，卻沒人預測出會輸到執政縣市剩6個縣市，西部大縣市只剩新北市，選前朱立倫民調贏20％，開票結果贏不到1％；吳志揚選前民調也是贏15％到20％，最後卻到輸3％，連鄭文燦都不知道怎麼贏的，臨時把敗選感言改成勝選感言，類似的情況明年應該會再現，只不過對象相反。
謝明輝強調，韓國瑜具有感染力，講的話都變成金句，項是去年縣市長選舉喊出「人進來，貨出去，高雄發大財」，可以製造話語權，韓國瑜到各縣市不少韓粉追星，這就是號召力，有感染力加號召力就有擴散力，相信未來支支穿雲箭會射中蔡英文要害，扭轉總統大選選情。
(中時 )
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