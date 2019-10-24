香港反送中延燒4個多月，大陸外交部駐港公署特派員謝鋒今表示，香港發生的根本不是和平示威，而是喪心病狂的暴力犯罪；香港反對派及外國勢力真實目的是搞亂香港，推翻特區政府，奪取管治權，但這是癡心妄想。

綜合媒體報導，謝鋒今在粵港澳大灣區論壇上致詞時指出，香港發生的根本不是和平示威，而是喪心病狂的暴力犯罪；香港市民的生命財產受嚴重威脅，引以為傲的法治秩序遭野蠻破壞。

他強調，近月反修例事件只是一個幌子，香港反對派及外國勢力真實目的是搞亂香港，推翻特區政府，奪取管治權，令香港變成獨立及半獨立的政治體，顛覆「一國兩制」，他強調這只癡心妄想。

謝鋒還直言，美國眾議院上周通過所謂《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》和《與香港站在一起》決議案。這些議員聲稱「與香港站在一起」，所作所為卻「與暴徒站在一邊」。

謝鋒在論壇後表示，論壇體現各界對香港、一國兩制、粵港澳大灣區及大陸發展前景的信心。論壇支持特區政府止暴制亂，支持一國兩制行穩致遠的國際共識，抓住大陸改革開放新機遇，大灣區建設及推動大陸與世界合作共贏，建立人類命共同體的共識。

(中時 )