藝人吳宗憲攜手女兒吳姍儒到桃園替小學生做早餐同樂。（邱立雅攝）

藝人吳宗憲24日攜手女兒吳姍儒到桃園替小學生做愛心早餐，父女倆包水餃、煎吐司，架式十足，眼看偏鄉小學生個個活潑可愛，吳宗憲被問到想不想早點當阿公，他撂下狠話：「要進紫禁城，先過我這道玉門關！」

不過想過吳宗憲這道玉門關有何準則？吳宗憲說想當他女婿，絕對不可以有任何壞習慣，尤其是抽菸，他最討厭別人在他面前抽菸，但隨即被女兒吳姍儒打臉，指稱憲哥平常也在抽雪茄。

一臉尷尬的吳宗憲馬上撇清自己有菸癮，而是因為子女大部分時間不在身邊，只有雪茄可以撫慰他寂寞的心靈，但他當場向女兒承諾絕對會慢慢戒掉。

吳宗憲也現場跟女兒喊話預言自己5、6年後要當阿公，還要拚兩個寶寶，嚇得女兒馬上大喊「宗憲爺爺」求饒。由於吳姍儒出道以來幾無緋聞，僅被拍到與「教會的朋友」手牽手，吳宗憲坦言看過這名「教會的朋友」，讓吳姍儒在旁嬌嗔說自己都沒緋聞，「好像人緣很差一樣。」

(中時 )