精銳建設總經理吳秋凉表示，「精銳Garden One」整合為大基地後，發揮高綠覆的優勢，將綠色豪宅邁向新紀元。（盧金足攝）

精銳建設行銷處協理高鴻麟說，「精銳Garden One」，響應《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，讓住戶額外擁有一座可以種樹造景、創造生活情境的私家錯層大陽台。（盧金足攝）

台中市緊臨七期的單元二，擁有高綠覆、低密度，精銳建設在單元二最精華的公益路生活圈，推出精銳25周年鉅作「精銳Garden One」，以水平綠加上垂直綠打造720度立體森林，並延攬國際建築團隊設計會館空間，精銳帶頭將綠色豪宅邁向新紀元！

精銳建設總經理吳秋凉表示，綠海取勝，時代潮流，台中頂級豪宅圈已移往低密度單元二，好地段難得大基地，公司長期深耕七期，始終將客戶放在第一位，用心與客戶一起「生活」，敏銳察覺到客戶需求的變化，發現他們對自然綠意的渴望，也預見低密度、高綠覆的住居環境將是頂級豪宅的新主流。

「早在10年前就購置單元二土地！」吳秋凉說，精銳建設選地哲學，有的是看在「錢」面，但他們以環境與地段發展，站在更高的高處，看在更前面，購地後多方費時琢磨，整合為大基地後，徹底發揮高綠覆的優勢。

今年適逢精銳建設25周年，特別將公司珍藏的公益路旁土地，導入國際團隊規畫，推出「精銳Garden One」，極致展現精銳無人能及的綠色豪宅內涵。

「精銳Garden One」廣達2000坪基地，留設1400坪花園，讓「精銳Garden One」能在最繁華的區段擁抱最壯麗的綠海，一片私家湖泊，映著花園森色，並有落瀑水景形成自然樂章；一座玻璃花房，四面坐覽花園風光，可以用餐午茶品酒，或舉辦私人專屬宴會；一座大森林，中間是蜿蜒花徑，帶人通往樹屋，登高俯瞰花園。

最近很多民眾經過基地，看到優雅自在的白天鵝造景，馬上被吸引，好奇這塊大基地要推出什麼格局的建案？吳秋凉說，客戶對「精銳Garden One」戶戶宜居生活美學陽台的規畫，大為驚艷，自家就有空中花園，天空是大自然最佳燈光師，陽台花樹生機蓬勃，引景入室，生活品質與品味增加生活情調。

陽台的垂直綠與花園的水平綠，既能降溫又美不勝收，午後在綠意盎然的陽台，就可以來場浪漫約會。（盧金足攝）

精銳建設行銷處協理高鴻麟說，原本預定今年春季推案的「精銳Garden One」，特地為《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》實施多等了半年，且盡管申請宜居法案的門檻極高，精銳仍不惜代價，只為了讓住戶在不占各戶私有面積、不擠壓室內居住坪數的情況下，額外擁有一座可以種樹造景、創造生活情境的私家錯層大陽台。

台中市府推動的《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》 雖然並未要求戶戶設置宜居陽台，「精銳Garden One」堅持將綠海做到最大，讓全棟建築的每一戶都能享有宜居陽台，充滿國際現代時尚的建築猶如畫布，襯映陽台綠意格外出色，而陽台的垂直綠與花園的水平綠，形成全方位的720度立體森林。

客戶對「精銳Garden One」戶戶宜居生活美學陽台的規畫，大為驚艷。（盧金足攝）

建案另一焦點，「精銳Garden One」會館空間請來全球前十大的頂尖設計團隊Wimberly Interiors進行擘畫，Wimberly空間團隊擅長傾聽品牌歷史，再轉化為獨特創意，作品遍及全球，國際富豪趨之若鶩的Bentley賓利套房即是由Wimberly一手操刀，四季酒店、瑞吉斯酒店、JW萬豪酒店都曾多次聘請Wimberly打造奢華空間。

精銳建設表示，長期專注於全球頂級酒店，紐約Wimberly難得為「精銳Garden One」來台，藉由縱橫國際的美學眼光與高度原創精神，及訂製細節，為「精銳Garden One」帶來超完美的空間體驗，在深具繁華價值的單元二公益路體現都心森活，成為中台灣綠色豪宅新地標。

(中時 )