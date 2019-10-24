與學生們快樂大合照。圖：東森提供

與熱情獻舞獻唱的小朋友合影。圖：東森提供

東森慈善基金會推動「愛的早餐」計畫，12年來持續關懷全台偏鄉學童，讓原住民小朋友每天到學校有熱騰騰的早餐享用，不必飢腸轆轆的學習。東森集團總裁王令麟與東森購物代言人和「愛的早餐」慈善大使，憲哥跟Sandy父女，一起到桃園大溪百吉國小為學童做早餐。

「愛的早餐」計畫金年8月花蓮縣長徐榛蔚特別表揚頒獎給予肯定，「每年將近300萬真的不簡單，愛的早餐使萬名孩童溫飽，最大的已經是個大學生。」如今許多部落孩童長的頭好壯壯，甚至被培育成國家選手代表台灣出征比賽，對於東森慈善基金會長年的支持，花東地土的每一位師生，心中有著滿滿感激。

「東森爸爸」王令麟對於原住民孩童特別關心，看見他們的需要及日常缺乏，一直以來帶領集團內部全力支持部落的弱勢家庭。其中，愛的早餐已經邁入第12個年頭，並幫助超過25000名偏鄉學童，每天提供他們營養均衡的早餐，明年計劃編列台幣5000萬投入公益並擴大服務年齡層，例如：關懷家暴婦女，培訓女性就業及銀髮族關懷方案等，打造全齡層能獲得在地妥善的照顧，藉由拋磚引玉來吸引大眾一起共襄盛舉，盡可能幫助社會弱勢。

憲哥打趣說有了東森提供美味的「愛的早餐」，小朋友們就會有動力來上學，憲哥也直呼小朋友太可愛，看了以後想要再拼多生兩個，但隨即覺得「兒童不宜」又打趣說不能讓女兒聽到，女兒在旁邊，憲哥和王總裁下水餃做早餐給小朋友吃，總裁與憲哥、Sandy三人合體聯手大展身手表現好廚藝，煎法式吐司、包海苔飯糰、下水餃給小朋友們當愛的早餐。

憲哥同時開玩笑小抱怨現在叫女兒煮水餃，女兒都會叫他去睡覺、不要吃了，然後低頭忙自己的，是變相替爸爸「瘦身」。他也抱怨不斷暗示Sandy替爸爸洗衣服， 沒想到隔天Sandy立刻上東森購物訂一台洗衣機送到家裡，還跟老爸說：「好好洗衣服喔。」令憲哥哭笑不得女兒的鬼靈精。

而百忙的憲哥其實也非常貼心家人、孝順父母，全家的早餐大多是他親手準備，阿公、阿嬤吃中式的稀飯，豆腐乳、鹹蛋、豆棗，替女兒和兒子準備的愛的早餐則是烤吐司、牛奶、煎蛋，讓孩子營養均衡長大。

而百吉國小小朋友們的熱情獻舞獻唱歡迎也令東森爸爸王總裁和憲哥Sandy感動不已，憲哥直說今天非常開心來到百吉國小做愛的早餐，可惜沒有遇到同名的「羅百吉」，綜藝天王的搞笑功力果然笑翻校長、老師和全校小朋友。

憲哥也不斷表示希望下次《綜藝玩很大》節目可以到百吉國小來和小朋友們一塊「玩很大」，小朋友們更手作水果醋、清潔劑、馬告辣椒醬和手繪卡片、花束，獻給Sandy、憲哥和王總裁，讓他們感動不已，最後活動更在大家和憲哥齊聲歡唱《笨小孩》、《陽光和小雨》的快樂歌聲當中劃下完美句點。

除了「愛的早餐」計畫，東森購物也成立「愛心公益平台」邀請會員一起響應送愛到部落，帶領大家持續關注偏遠地的弱勢家庭。東森集團總裁王令麟表示，東森購物會員每年捐贈的發票，中獎金額全部投入資助，一個小小舉動無形間造福許多家庭，同時為原住民及桃園、花東等地偏鄉送物資快20年，募資平台曾替弱勢孩童募得電腦、直排輪、運動鞋、外套等，透過廣大會員下單訂購後，直接運送到相關單位，號召全台民眾透過實際行動把愛送達每個需要的角落，進一步回饋社會。

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