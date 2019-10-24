展場精選14幅畫作提供AR導覽服務，打造全新的看展體驗。（袁庭堯攝）

高美館三樓未來將成為高美館常設展專屬空間。（袁庭堯攝）

高雄市立美術館迎接即將到來的25週年館慶，特於三樓規畫典藏常設展《南方作為相遇之所》，首次以AR、VR方式展出三零至六零年代的台灣畫家描繪常民生活的鉅作。展場也以時間軸、劇場的概念，重現過去寫生風氣盛行的氛圍，探討南方現代藝術的歷史脈絡。

《南方作為相遇之所》精選高美館館藏1930至1960年前的作品、文獻、及影像檔案。展場特別重現五零年代以來、南部流行的畫會交陪情境，透過時間軸的觀念、劇場性的沙龍氛圍，呈現南部知名藝術家張啟華、劉啟祥、莊世和等人與寫生有關的作品。展場精選14幅畫作、提供AR導覽服務，讓平面畫作呈現動態樣貌，還能聽畫家本人導覽解說。其中，張啟華經典作品「旗后福聚樓」更以VR效果呈現當年傳統餐廳大菜上桌、歌舞昇平的樣貌。

高美館三樓首波常設展《南方作為相遇之所》。（袁庭堯攝）

高美館長李玉玲表示，高美館開館以來，長期深耕南方在地的藝術與文化脈絡，發展出「大南方South Plus」的多元史觀概念，結合高美館關鍵典藏與南方之相關議題，建立多元史觀特藏室，以一期至少18個月的常設展形式，透過「全球即在地，在地即全球」的當代性策展思維，呈現多元豐富的在地藝術發展史。李玉玲強調，三樓帶狀的展覽空間極富歷史感，未來將成為高美館常設展專屬空間。

台灣畫家林有涔1990年油畫作品「墾丁風景」，描繪墾丁大尖山映襯夕照呈現的艷紅色，與藍天白雲形成對比的奇特景象。（袁庭堯攝）

高美館自2017年正式地轉型為行政法人，邁向新形態的美術館，三年來積極與全球頂尖博物館品牌如英國泰德美術館、日本森美術館與法國國家凱布朗利博物館進行館際合作、共同策辦大型藝術特展，同時致力於園區內外景觀空間的改造及轉型，今年陸續推出美術館自創品牌「高美書屋」、「高美之友」會員制，「多元史觀特藏室」及三樓常設展間也相繼完工，致力朝「成為城市美好生活存在」目標前進。

《南方作為相遇之所》26日正式開展，當日另有《寫給傳統與實驗的一封信－2019第十一屆傳統與實驗書藝雙年展》同時開幕，高美館同步規劃新展導覽、版印手作活動、夜間園區生態觀察等活動，活動詳情請上美術館官網。

台灣畫家鄭世璠1994年油畫作品「三等車內」，描繪日軍投降後，火車上販賣枝仔冰的孩子、時髦女性、傳統農婦等眾生百態。（袁庭堯攝）

台灣畫家張啟華 1961年油畫作品「高雄風景」，描繪壽山與山下民居的共存層次感。（袁庭堯攝）

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