住進剛買的房子，竟發現廁所有菸味，確實令人苦惱。有人因此上網抱怨前任屋主和仲介，沒事先告知這個問題。不過網友並不買單，反問：排水口有臭味，有蟑螂也要先報備？

一名網友在《mobile01》發文抱怨，表示買屋裝潢後大概過了7個月，入住5個月，廁所每天時不時有煙味，相當困擾。問提買賣屋時屋主或仲介是否要先提到廁所的煙味問題？

此外，原PO表示向總幹事反應這問題，得到答案是無法可解，只能在電梯貼文勸導，想請問如何處理。

豈料原PO討拍不成，反遭網友圍剿「排水口有臭味，有蟑螂我看也要先跟您報備才對」、「是是是,仲介與前屋主應該要告知你才對.你被騙了,你趕緊報警提告,你穩贏的.別等了,今天就去告仲介與前屋主」、

「要跟買方報備樓上屋主包小三,樓下有小王,天天在家裡大戰,引起地動嗎?對面阿婆天天念經,旁邊老爺爺有失智.幫傭很漂亮…」、「過分潔癖的人建議別買房別出門!最好搬到山上去住洞穴!樓主自己的問題自己解決!扯甚麼前屋主!要不要連建商設計師都扯進來?」。

不過仍有熱心網友提供建議「一開始封起來，後來換直流的抽風扇24小時開，即可解決，一個月2度電，電費增加10元」、「1.廁所天花板安裝直流馬達排風扇(省電)2.公共管道間用水泥或是發泡劑封死 只留下接排風管的空間3.排風扇後面接管子到公共管道間4.廁所風扇24小時運轉」、

「小問題不用一萬塊就可以解決了，自己上網查管道間密封,施工有分水泥或是用石膏板，再把浴室抽風機換成直流變頻有逆止閥的抽風機,這一台不到一千塊,安裝費另計。施工完後防臭又防火,衛生安全」。

(中時電子報)