國民黨總統參選人韓國瑜24日中午抵達雲林區漁會「與漁民有約」，熱情民眾擠爆漁會2樓會議廳，雲林區漁會理事長王溪岸說自己是韓粉，每天要陪爸爸看電視起碼5個小時，韓國瑜是漁民的希望，民進黨執政下，國家都亂了，真的不知道該怎麼教育下一代，希望國民黨團結摒除個人私念，把韓國瑜送進總統府。

出席座談會的有縣長張麗善、全國漁會總幹事林啓滄、立委參選人張嘉郡、雲林區漁會理事長王溪岸等人。

一名養蛤仔的61歲阿嬤開砲說，做生做死也是為了下一代，民進黨政府通過同性戀婚姻，以後養孩子有用嗎？台灣要亡國了，真的沒人拜，希望韓國瑜當選後改回來，否則以後沒人口，稅收哪裡來？國家怎麼壯大？孫子回來都說長輩不好，他不會聽，沒有教育一定沒有未來。

文蛤業者表示，文蛤是台西最大產業，氣候變遷，越來越差，希望以後幫漁民改變種苗、水路，至少台西鄉海水引入的水路，30、40年淤積清裡一下，才有辦法跟全球競爭，日本人喜歡雲林的文蛤，可惜產量無法提升，希望中央協助種苗篩選。

另一名漁民說，養魚被中盤商剝削，政府補助合作社，沒補助到漁民，哭到沒眼淚，韓國瑜若當選總統，應該要補助漁會幫漁民殺魚。麥寮鄉的國有地的問題也很大，民進黨說要解決，到現在都沒有，要申請什麼東西都擋，「我們漁民實在很虛啦」。

韓國瑜回答說，這兩天有人批判韓國瑜談外銷，試問魷魚一年抓14萬噸，台灣人吃4萬噸，10萬噸賣不出去就放冰庫，第二年怎麼辦？內銷、外銷多重要，可以互相調節，隔壁就有市場，但政府沒有注意，他就鎖定澳門、香港、新加坡，

政府一定要把腦袋的天線打開。

韓國瑜說，他去澳門問飯店一年吃要花多少錢，1年要2億美金，等於66億台幣的家禽家畜有機會，他很願意與張嘉郡聯手，配合漁會把台灣所有能外銷的統計起來，又例如香港從日本進口水果占四分之一，台灣進口才3％，台灣還有成長20％的空間，政府帶頭衝訂單，未來中央、立法院、雲林縣府及漁會三結合，一起搶訂單，之後就看漁民表演了，賺到錢大家笑哈哈。

張麗善表示，雲林女婿回到故鄉，出於疼惜自家子弟的心情，都不必動員，只要聽到他要回來，就熱情參與，韓國瑜最瞭解在地漁民心聲，漁港有沒有疏浚？能不能便利漁民出港？目前縣政府也正在做沿海漁港的檢討，烏魚子、鰻魚、台灣鯛、虱目魚如何價格穩定，除國內市場之外，國外市場也很重要，韓國瑜擬定的政策，對漁民一定有幫助。

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(中時 )