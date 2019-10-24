郭宗坤發文。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）

柯以柔和郭宗坤離婚官司日前判決出爐，士林地院經過1年多審理，認為兩人婚姻「出現重大事由而無回復之望」，判准離婚，柯以柔更以對婚姻不忠為由，對郭求償120萬元，但法院判郭應賠償40萬，全案可上訴。今(24日)郭宗坤宣布將上訴，強調自己絕無外遇，「怎麼會被形容得如此猥瑣與不堪？」因此決心上訴，以釐清外遇、家暴等錯誤傳聞。

郭宗坤今發文還是稱呼柯以柔為「太太」，表示很抱歉浪費了很多社會資源在他私事上，他決定上訴，透露剛開始訴訟時就有很多人建議他放棄這段婚姻，但因媒體報導使外界對他有許多誤解，認為他外遇是導致婚姻破裂的原因，「讓我忍不住想要藉由司法來澄清這些事實，也就是所謂的司法認證。」

郭宗坤強調：「我郭宗坤，從頭到尾都沒有外遇的人 ，怎麼會被形容得如此猥瑣與不堪？」，並說：「法官最後雖然判我們離婚，但是也沒有認定我有外遇」，「但是基於『證明自己清白』原本就很困難，沒有的東西如何證明沒有？所以我在訴訟上還是吃虧。」又因此事件已造成全台灣矚目，郭宗坤推測法官因此認為兩人已無法維繫婚姻，才在一審中做出此判決。

郭宗坤最後說：「我希望藉由二審，能夠再度釐清一些事實，包括我從沒家暴、每個月付出巨額扶養費、我並無外遇等等的事實，都應該在不公開的審理中，查證清楚」，而孩子是他最心痛的部分，他控訴不管自己和柯以柔關係如何，「都不應該在某一方因為與媒體關係良好的情況下，不斷把我妖魔化」，之後他將把一切交給法院認定，不會再受訪，感謝外界關心。

(中時電子報)