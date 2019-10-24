台中市警察局長楊源明日前在臉書直播，指出台中警察機關於今年1月至9月查獲全般毒品案件約有3555餘件、37970多人次，台中警方陸續查獲多起製毒工廠、販毒集團跨境走私毒品等案件，安居緝毒「讓人民有感」，展現歷來年最佳成效，查緝毒品決心、不鬆懈。

擁有32萬臉書粉絲數的《TCPB局長室》，楊源明初試啼聲當起「網紅」，約1小時直播開講影片，當天高達10萬次的觸及率、3．5萬實際觀看人數，網友透過影片被楊源明的好口才圈粉，肯定台中市警方打擊犯罪、維護全市治安的付出。

警方指出，今年1至9月查獲毒品案件共3555件，1級毒品共890件、4467．16公克，2級毒品2509件、130380．08公克，3、4級毒品156件、1233091．58公克，查獲重量1367938．82公克，較去年同期增加956589，11公克。

「房價每坪升6萬！」，台中市警察局長楊源明指出，2018年及2019年「安居緝毒專案」成績，均獲行政院評核為6都冠軍；建構「友善通報網」掃毒無死角，形塑安靜安全的社區，進而提高中區某社區評價及房價（每坪8萬元躍升近14萬元），證明警方執行安居緝毒的效益。

楊源明表示，杜絕毒品進入校園，警察局聯合學校、教育單位，針對毒品熱點實施擴大臨檢巡查，掌握毒品藥頭情資；建議家長，撥打110向當地警察單位報案，戒毒專線0800-770-885（請請您，幫幫我）求助，讓危害下一代遠離毒品危害。

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(中時 )