新北市立三重高中、中和高中、三民高中、北大高中及光復高中23日與英國普利茅斯城市學院簽署合作備忘錄。（新北教育局提供／戴上容新北傳真）

過去申請英國大學必須先就讀1年，再依成績申請英國大學，新北市立三重高中、中和高中、三民高中、北大高中及光復高中23日與英國普利茅斯城市學院簽署合作備忘錄，突破1年預科門檻，新北市學生在學期間免休學赴英，即可同時取得台、英畢業證書，畢業後可申請英國、澳洲、紐西蘭及加拿大等國際大學。

國際預科雙軌升學計畫，讓學生5個月時間直赴英國普利茅斯城市學院，學習語言能力外，新北市合作的國際預科課程包含「商業」及「科學」兩大類，亦有加深加廣、生涯探索及諮詢輔導課程。課程修畢並通過測驗，可獲英國大學預科文憑，並可直接申請英國、澳洲、紐西蘭、加拿大認可大學，省下赴英國一年的龐大生活費及學雜費。

新北教育局長張明文表示，雙方合作是新北教育的重要一步，建立國際預科課程與學分承認、選送教師及學生赴英國短期交換學習等教育交流，培養學子具備全球移動力及教師專業能力。透過合作，讓學生接觸國際課程並培養尊重多元文化素養，也提升新北學子的國際觀與全球競合的素養，成為未來所需的跨域人才。

三重高中校長莫恆中表示，「台英雙軌升學計畫」讓學生可以利用高中下學期，無須辦理休學即可至普利茅斯城市學院修讀英國大學預科課程，學生取得預科文憑後，再返台銜接高中學業，不僅縮短修業年限，也省下約150萬元學費與生活費的開銷。

(中時 )