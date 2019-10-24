雖然夾娃娃機的熱潮已消退，還是有許多資深夾客享受「成功取物」的快感。23日凌晨，新北市三重一間娃娃機店，一名男子想來試試手氣，不料夾不到娃娃就翻臉。他動手狂砸機台，甚至對機台嘗試過肩摔，導至玻璃全碎，裏頭的娃娃全都掉出來。在12小時內被警方逮到，帶回偵訊，以毀損罪處理。

據報導，該名男子深夜經過三重一處娃娃機店，想進去試個手氣，但手感不佳，怎麼夾都夾不到商品，一怒之下開始狂砸機台。眼看整個娃娃機台幾乎被他拆卸下來，男子仍繼續出招，使出大絕技「過肩摔」，終於地上玻璃碎一片，商品全部掉出，成功將娃娃機台撂倒。

不到一天，過肩摔男子竟重回案發現場，疑似想複習前一晚的傑作，不過警方在當場把他逮個正著。（摘自中天新聞）

男子似乎也被自己的好工夫嚇到，急忙把商品丟回機台內，驚慌逃逸。不料時隔不到一天，過肩摔男子竟重回案發現場，疑似想複習前一晚的傑作。記者現場直擊並上前詢問，男子隨即開溜，不過警方在當場把他逮個正著。

遭損壞娃娃機業者表示，該名男子是店內常客，不過常常有「較大」的舉動。男子遭警帶回去後透露，他前一晚喝醉了，不記得發生什麼。不過考量他仍回現場巡視，還是將他以毀損罪辦理。

夾嘸娃娃「過肩摔」機台，男回現場「觀賞傑作」遭逮。（摘自中天新聞）

(中時電子報)