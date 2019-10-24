明新科大創意執行長陳鴻（左三），在馬來西亞獲世界頂級廚師獎及最佳節目主持人獎。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科技大學副教授並擔任服務產業學院創意執行長的陳鴻，日前首度以學者身分獲頒馬來西亞「世界頂級廚師獎」及「最佳節目男主持人獎」2項大獎，是台灣第1位榮獲馬國殊榮的廚藝大師。

明新科大服務產業學院院長廖美瑩表示，2019年第3屆世界頂級美食獎及第1屆世界頂級旅遊獎，上週在馬來西亞吉隆坡成功時代廣場酒店盛大舉行，有20位獲得世界頂級廚師獎，得獎人來自歐亞及美國，陳鴻是唯一台灣獲獎廚師。

當天有千餘人出席世界頂級廚師大獎晚宴，場面盛況空前，包括亞洲百餘位成功企業家共襄盛舉。主辦單位馬來西亞世界美食協會主席Peggy張珮琪表示，明年將率團到台灣舉辦美食交流活動。

陳鴻從美食節目主持人跨界進入校園當副教授，在餐飲領域經驗豐富，他希望傳承培養更多餐飲人才，未來將帶領明新科大學生們出國比賽，提升台灣美食觀光產業與競爭力。

明新科大董事長張紹鈞、校長林啟瑞祝賀陳鴻，邀他出席26日校慶慶祝大會，與全校師生和校友分享榮耀，校慶大會中也將頒發「傑出校友獎」給陳鴻。

(中時 )