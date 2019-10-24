立法院內政委員會今天臨時加開委員會，邀請內政部、陸委會和法務部做「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專案報告。會前受訪時，內政部長徐國勇稱態度前後一致，遭記者質疑是否在「睜眼說瞎話」，徐國勇則怒回，「講話客氣點」，引發爭議。對此，名嘴謝寒冰則諷刺表示，徐國勇親自用行動示範什麼叫做「惱羞成怒」。

中時記者向徐國勇提問，政府先前不願意讓陳同佳來台灣，認為他應該由香港司法偵辦，是因為政府擔心落入「一中陷阱」，如今政策轉彎，表示「香港不辦，台灣來辦」，難道是贊同一中框架？徐國勇強調，台灣沒有讓犯人來台自由行的道理，反駁「台灣絕對反對一國兩制，怎麼會有什麼一中框架？你想太多！」記者追問政府前後政策大轉彎？徐國勇重申，「政府立場前後一致，不要妄圖把台灣框入一中框架，這是不當意圖」。記者再問「事實明擺在眼前，政府態度前後不一，請部長不要睜眼說瞎話好嗎？」徐國勇聽到後暴怒，停下腳步轉過身來用手指著記者，嗆記者「講話客氣點！」

對此，謝寒冰在臉書諷刺表示，徐國勇親自用行動示範什麼叫做「惱羞成怒」，真是用心良苦，教育部要趕快把這段擷取當作學校的成語影音教材。他也請問部長，「睜眼說瞎話究竟是您的天賦異稟？還是服食姑婆芋後的正常反應呢？」

網友則紛紛批徐「睜眼說瞎話+腦羞成怒的代言人 」、「知恥近乎勇，不知恥就像徐國勇」、「部長好大我好怕！真的好謙卑喔！」、「民進黨的官威好大！不用選票下架還真的對不起自己」、「我總算明白什麼是惱羞成怒了」。

惱羞？立場轉彎不准問？徐國勇嗆記者：說話客氣點

(中時電子報)