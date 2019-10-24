將於11月2日連續4年舉辦「毛寶貝運動會」，今年並首度舉辦寵物游泳比賽。（陳育賢攝）

新竹市政府將於11月2日舉辦「毛寶貝運動會」，今年並首度舉辦寵物游泳比賽，市長林智堅（右）24日邀請全國飼主帶寵物一起來戲水同歡。（陳育賢攝）

友善動物城市在這裡 帶毛寶貝來游泳比賽吧

新竹市政府積極打造友善動物城市，除推動友善校犬、新建動物保護教育園區，更將於11月2日連續4年舉辦「毛寶貝運動會」，今年並首度舉辦寵物游泳比賽，市長林智堅24日邀請全國飼主帶寵物一起來戲水同歡。

市府指出，今年是連續第4年舉辦「毛寶貝運動會」，此次移師到擁有大草坪的天公壇公園舉行，希望讓毛寶貝寵物有更大的奔跑跳躍空間，活動從當天下午1點至6點，競賽項目包括3項陸地運動、1項水上運動。現場另有寵物鮮食、文創攤位以及免費寵物健康檢查、晶片及狂犬病疫苗注射。

此外，活動中還有兒童寫生比賽展覽及頒獎、兒童闖關遊戲、現場彩繪、精彩劇團表演等親子活動，有興趣的民眾可上網為寵物報名，活動當日也有保留名額，報名粉絲專頁https://m.facebook.com/maobaby2019/。

市長林智堅表示，市府近年推動許多動保工作，共投入1.5億元新建「動物保護教育園區」作為照顧流浪貓犬的中繼站，並招募志工協助，提高動物的社會化程度和送養率，預計2020年1月正式啟用。

未來園區內將提供動物完善的生活及醫療照護，包括犬舍每層樓都有室內外運動空間，貓舍也提供空調和活動空間，另有數位X光機、超音波、不鏽鋼隔離籠及氣體麻醉機等醫療硬體。

此外，市府也積極推動「友善校犬計畫」，目前已有5所國高、中、小學校加入，讓校犬陪伴孩子成長，成為最好的生命教育實踐。另，2017年開始實施零撲殺並辦理街犬貓友善照護行動計畫，以TNVR的方法（T捕捉、N絕育、V疫苗、R放回原地），共減少了1萬隻街犬、2萬隻街貓。

今天活動宣傳記者會中，主辦單位也特別帶領4隻收容的狗狗進行吃飼料趣味競賽，由林智堅當裁判，之後另有元培科大老師示範手作鮮食，分送給狗狗及貓咪享用，場面相當歡樂。

(中時 )