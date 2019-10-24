配合山海解禁，行政院會上午通過「國家賠償法」修正，未來在開放山域水域的自然公物，若政府已設警告、標示而民眾執意涉險，國家不負賠償責任，但若在自然公物內「人工設施」遇險，則視情況得減輕或免除國家責任。行政院發言人Kolas Yotaka也說，最快明年6月前中央地方將檢討搜救使用者付費的一致規範。

法務部法律事務司長鍾瑞蘭在說明國賠法修正重點時表示，現有國賠法只要是公共設施，由國家設置或管理的，國家一律都要負無過失責任，但在開放的山域水域要維持原生態及地形地貌，基本上不可能在其上做人工維護安全設施，這時候希望做一些要件的調整，這次修正重點就是在開放山域水域，若管理機關已做適當警告標示，民眾還是要從事冒險性或危險性活動，民眾就要負自主管理責任。

她說，屬開放山域水域的「自然公物」，像國家公園或天然湖泊、野溪、海岸，已標示危險還要從事冒險活動，國家就不負賠償責任。至於「自然公物區域內人工設施」，如棧道、吊橋，若未及補強而有設置警告標示，民眾還是執意涉險，可以「減輕或免除」國家賠償責任。

陳明堂表示，如何減免，若民眾求償50萬元，但被認為有8成個人過失，政府只負2成責任，甚至全是個人亂搞造成傷害，政府不必賠，這些狀況都有法官判斷。

這次也同時修正，只要是公共設施，政府都會負國家賠償責任。陳明堂說，除了公有的公共設施，也有部分公共設施是私有交由政府管理，為統一 權責，刪除「公共公共設施」的「公共」，只要由政府管理的設施，都由政府負責。

此外，這次也修正國家賠償的客體，在原先的「生命、身體、財產」條件外，把「人身自由」納入，法務部舉例，未來若公共設施，像電梯故障導致民眾受困，也納入國賠範圍。

Kolas也針對使用者付費問題表示，相關問題涉及地方政府登山自治條例有關，政院已請內政部和法務部偕同地方政府，一起就各縣市登山自治條例討論修正建議，希望全國各地山友，面對全國一致法規，最快明年六月之前，各縣市登山自治條例規範可以同步化。蘇揆也在院會裁示，請金管會鼓勵保險業者開發研議登山險，呼應修法精神。

(中時 )