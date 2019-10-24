紅外線自動照相機用於監測石虎習性，日前苗栗縣內38台相機遭竊。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府在石虎出沒熱區架設紅外線照相機，日前遭人蓄意偷竊，9日內失竊38台相機，引起關注，警方也成立專案小組全力偵辦，24日上午在竹南查獲40多歲男子，全案仍充滿疑點，警方將持續追查共犯，進一步釐清案情。

苗29線、台13甲線、台61線後龍路段等地，皆設有紅外線照相機監測石虎，但日前卻接連失竊，數量達38台。24日警方除逮捕涉案男子，更起出監測用照相機及保護外殼，對於犯案動機該名男子只說，「不知道」。

警方懷疑案情不單純，推斷有共犯，將持續追查進一步調查釐清。

(中時 )