追查石虎監測相機 警持續追共犯 14:022019/10/24 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監測石虎的紅外線照相機9日內失竊38台，警方全力追查。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紅外線自動照相機用於監測石虎習性，日前苗栗縣內38台相機遭竊。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真） 苗栗縣政府在石虎出沒熱區架設紅外線照相機，日前遭人蓄意偷竊，9日內失竊38台相機，引起關注，警方也成立專案小組全力偵辦，24日上午在竹南查獲40多歲男子，全案仍充滿疑點，警方將持續追查共犯，進一步釐清案情。 苗29線、台13甲線、台61線後龍路段等地，皆設有紅外線照相機監測石虎，但日前卻接連失竊，數量達38台。24日警方除逮捕涉案男子，更起出監測用照相機及保護外殼，對於犯案動機該名男子只說，「不知道」。 警方懷疑案情不單純，推斷有共犯，將持續追查進一步調查釐清。 (中時 ) #相機 #警方 #男子 #照相 #石虎 也許您會感興趣 推薦閱讀 DxOMark公布Pixel 4相機分數 112分排名第8 11:532019/10/22 科技 扯！石虎生態攝影機遭竊35台 苗栗警查特定團伙 19:072019/10/22 社會 拍不到石虎了！38台紅外線相機竟連續遭竊 20:252019/10/22 社會 38台相機失竊 重傷石虎保育 01:172019/10/23 地方新聞 又一石虎命喪輪下苗縣將設告示牌警惕 13:142019/10/23 社會 苗縣議員會勘石虎相機失竊地 縣農業處直指竊賊別有用心 15:212019/10/23 社會 少女尋找多年未見面姊妹 警方協助重逢 16:322019/10/23 生活 守護石虎有你真好 23位農友獲表揚 19:082019/10/23 生活 男子就醫稱在柴山旁遭流彈擊中 警方調閱監視器證實說謊 22:302019/10/23 社會 石虎又遭路殺 苗縣將設警示牌 01:512019/10/24 地方新聞 社會熱門新聞 最悍正宮「手撕」小三 連衣服都「扒」了 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 洗劫海上美術館 9名小屁孩落網嚇哭 - 社會 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 監理所罰退款進承辦員口袋 2年私吞1275件205萬元被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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