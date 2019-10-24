「新業家族」分享會，請出新業建設名譽董事長穆椿松（中）主講「從旅者角度～穿越日本史」，全場座無虛席。（盧金足攝）

「新業家族」系列活動，從2018年起固定每個月舉辦至少一場的家族活動，活動內容包羅萬象，有「名人講堂」、「生活習作」、「品味食光」等系列獲好評。（盧金足攝）

新業建設名譽董事長穆椿松妙語如珠，好像打開一本立體的日本活歷史書，聽眾熱烈迴響，欲罷不能。（盧金足攝）

旅遊不是走馬看花，新業建設名譽董事長穆椿松喜愛日本旅遊，當成學問研究，猶如博士級的「日本通」，平時不只多所涉獵，還精研旅日景點背後的歷史故事，在眾人引頸期待下，特別在台中益品書屋舉辦分享會「從旅者角度～穿越日本史」，化身現代說書人，帶領大家乘坐時光機，活潑生動的道出從奈良時代、平安時代、戰國幕府到大政奉還的日本史，聽眾神遊一幕幕歷史舞台，如臨其境，欲罷不能，贏得滿堂彩。

台中市建築名人穆椿松，擁有建築專業，還是才華洋溢的藝文、旅遊生活家，每次親友聚會，都期待他興起說起日本生活源由及細節，經他妙語如珠的述說，好像打開一本立體的日本活歷史書。

穆椿松出席主講的分享會是「新業家族」系列活動之一，從2018年起，新業建設固定每個月舉辦至少一場的家族活動，活動內容包羅萬象，有「名人講堂」、「生活習作」、「品味食光」等系列，至今已邀請到超馬好手林義傑、財經專家盧燕俐、護理師譚敦慈、營養師榮劉怡里、小兒科醫師黃瑽寧領域專家來演講。

還有各類手作DIY、品酒、香氛體驗、音樂會豐富活動，新業社區住戶可以免費參加，部分也開放新業建設ＦＢ粉絲團好友，2018年一共舉辦13場活動，680位好友參與人次，今年每個月持續各式活動，場場氣氛熱絡，不僅增進住戶之間的情誼，建設公司成為住戶生活的夥伴。

新業建設希望在客戶擁有一棟精質好宅之後，進一步拓展生活視野與美學品味，這樣的用心經營，也反映在新案的客戶認同上，目前線上推出的單元二「大塊森鄰」與東區自由路「自由居」都創下銷售佳績，品牌深耕、與客戶共好的正向循環，穆椿松建築的宗旨，「我們賣的不是房子，而是生活！」住戶以滿意的笑容給予最大的肯定。

(中時 )