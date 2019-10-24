中國醫藥大學新竹附設醫院打造「智慧臨床實驗室」，運用機器手臂和自動軌道系統結合AI，智慧化處理病人尿液、血液等檢體，照顧病人隱私，節省時間人力也提高效率，更能增加檢驗的正確性。

到醫院做檢查的民眾，應該都有拿著尿液試管，從洗手間穿過人群拿到檢驗科的經驗，不少女性都會覺得有點尷尬，中醫大新竹醫院檢驗科在「智慧臨床實驗室」建置「尿智捷」，照顧病人的隱私。

檢驗科主任楊晶安指出，這是1套將實驗室與採檢廁所連結的系統，民眾採檢完的尿液，可直接置放在廁所牆面窗內載具，5秒後尿管就會自動被軌道送入實驗室，民眾不用再拿著尿液試管趴趴走！

楊晶安並說，智慧臨床實驗室擁有國內醫院少見的「血液自動分類檢驗流水線」，血液檢體在「急診室」採集後，不需打包即可放入自動簽收傳送系統，約40秒到達檢驗科自動送上機台做檢驗，中繼軟體也能判讀檢驗結果是否能自動發出報告。

中醫大新竹醫院急診室在1樓，檢驗科在地下1樓，距離約100公尺，如用人工打包送達要5分鐘，耗時耗人力，現只需40秒就可搞定，省時省力，也提升檢驗的時效和正確性。

(中時 )