一年一度新北市原住民聯合文化活動將在27日於樹林原住民主題公園登場。（原民局提供／許哲瑗傳真）

一年一度新北市原住民聯合文化活動將在27日於樹林原住民主題公園登場。（原民局提供／許哲瑗傳真）

今年以「原住民族傳統頭飾」為主題，展示各族傳統頭飾特色。（原民局提供／許哲瑗傳真）

一年一度新北市原住民聯合文化活動將在27日於樹林原住民主題公園登場，今年以「原住民族傳統頭飾」為主題，展示各族傳統頭飾特色，並邀集5000位原民朋友牽手共跳大圍舞，現場也規畫免費DIY體驗，由排灣族及卑南族人親自指導頭飾編織技巧，邀請民眾前來共度慶典，體驗道地原民文化。

原民局表示，帽飾是原住民極具特色的物質文化，也是重要傳統技藝，不同族群有各自獨特的帽飾，也依階級、身分、年齡、性別而有不同特色的帽飾，但隨著時間變遷，傳統頭飾不再受到重視，相關技藝也面臨失傳的命運，因此今年活動命名為「原來就飾美」，邀集各族群穿戴獨一無二的帽飾，展現不同族群、不同級別的頭飾文化。

原民局介紹，其中烏來泰雅族的頭飾相當特別，由部落織女們多年前走訪國立台灣大學人類學博物館，發現屬於烏來屈尺群特有的披肩上滿布「XO」的織紋，經過分析研究，終於將只有烏來屈尺群才有的「XO」織紋解析出來，重現特有的頭飾，值得一看。

另外一頂則是由已逝世的烏來部落耆老林福全，親自編織的泰雅族藤帽，線材以黃藤編製而成，透過技巧精細的螺旋式纏繞製作法，從帽心慢慢向外環繞編製，一般藤帽較無特殊裝飾，除了展現個人的狩獵能力及特殊身分，也方便裝備山豬牙。

原民局指出，活動當天將由各族群領導人，以及阿美族頭目群率領勇士及祭司的祈福儀式開場，現場也規畫原住民傳統美食、手工藝展售區等攤位，內容精采可期。

(中時 )