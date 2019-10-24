大政治大爆卦-無色覺醒》睜眼說瞎話？ 徐國勇大部長怒嗆記者 14:122019/10/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇表示蔡政府對港嫌陳同佳的態度一致，沒有髮夾彎的問題，遭中時記者詢問是否是「睜眼說瞎話」，動怒表示「講話客氣點」。 陸委會主委陳明通備詢前有媒體問到，若港府不配合，陳同佳會不會最後就不來台投案了？陳明通表示：「這個我們不進一步說明。」 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #陳同佳 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 管浩鳴︰陳同佳非「被自首」未知出獄後安排 09:572019/10/23 兩岸 押解陳同佳來台 親北京港媒罵翻 11:042019/10/23 國際 牧師管浩鳴：陳同佳今日不會赴台 盼得到公平審訊 12:372019/10/23 兩岸 陳同佳案 國安局長：密切注意中 12:432019/10/23 政治 黃暐瀚揭陳同佳案真相 打臉蔡「談判專家」！ 14:572019/10/23 政治 陳同佳案 扁批蔡：那麼多政治考量理由幹嘛 18:592019/10/23 政治 阿扁開炮 那麼多政治考量幹嘛 04:102019/10/24 兩岸要聞 徐國勇不知管浩鳴是政協 藍委：維基百科都查的到 13:082019/10/24 政治 政治熱門新聞 追查蔡論文門 彭文正闖LSE：保全竟驚爆... - 政治 最新民調出爐 韓國瑜急起直追 - 政治 黑韓發大財？網轟這三主持人沒良心 - 政治 韓蔡差距沒那麼大！名嘴爆真實數字是… - 政治 陳同佳無處臨櫃申請赴台 內政部再自打臉 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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