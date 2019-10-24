內政部長徐國勇表示蔡政府對港嫌陳同佳的態度一致，沒有髮夾彎的問題，遭中時記者詢問是否是「睜眼說瞎話」，動怒表示「講話客氣點」。

陸委會主委陳明通備詢前有媒體問到，若港府不配合，陳同佳會不會最後就不來台投案了？陳明通表示：「這個我們不進一步說明。」

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)