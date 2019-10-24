俗話說「牙痛不是病，痛起來要人命」，英國一名男子等健保拔智齒等了9個月，最後痛到難以忍受而自我了斷。對於這名英男遭遇，淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪心有戚戚焉，他表示當年在英國唸書也遇到牙痛，想用健保要排10週，他算完「自費」費用後，立刻訂機票，當週飛回台灣就醫。

英國38歲男子安東尼·霍斯金斯（Anthony Hoskins）今年4月被發現在住處自盡。霍斯金斯的母親雪莉（Shirley）表示，兒子自從長了智齒後，天天生不如死，卻遲遲等不到NHS（英國全民公費醫療），雪莉因此開始存錢，打算贊助兒子自費看牙，費用約為1500英鎊（約新台幣6萬元）。

霍斯金斯在痛了9個月後，選擇自我了斷。諷刺的是，雪莉表示，幫兒子處理後事的經費，跟他自費拔牙的費用差不多。

包正豪在臉書轉貼這則新聞，並分享親身經驗，他表示在英國讀書時，曾因牙疼（也是智齒）就醫。跑到牙醫診所，掛號的行政人員告訴他要排10週以後，醫生才有空。接著補一槍：「如果不使用NHS，自費就醫的話，下週即可。」

包正豪算算自費的費用，回到宿舍房間立刻訂機票，當週就飛回台灣就醫。

網友回應：「如果他知道在台灣自費拔牙多便宜，就能避免憾事發生。政府要多思考一下法令與配套，去英國宣傳觀光醫療，讓這些人來台灣觀光旅遊兼治病」、「說真的，台灣絕對有本錢開放觀光醫療，只要政府能鬆綁…」。

「幾年前姑丈到美國找表哥，突然急症住進加護病房，5天後解除警報出院，一看帳單差點沒暈倒，合台幣約五十幾萬...回頭看台灣健保真的是佛心」。

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