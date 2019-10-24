嘉義大學教授吳昆財反對108課綱的歷史教科書。（黃世麒攝）

108課綱的歷史教科書遭學者及第一線教師質疑為洗腦工程，要將百萬學子建構成「天然獨」。（黃世麒攝）

嘉義大學應用歷史學系暨研究所教授兼系主任吳昆財發起「歷史教育新三自運動（指歷史自己救、自己寫、自己教）」，24日召開反對108課綱去中國化歷史教科書記者會，批評蔡政府上任後逕行宣布實施108年歷史課綱，以文化去中國、民族去中國、主權去中華民國等三大方向，將百萬學子建構成「天然獨」。

(中時 )