學者反108課綱去中國化 質疑蔡建構「天然獨」 14:532019/10/24 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義大學教授吳昆財反對108課綱的歷史教科書。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義大學教授吳昆財反對108課綱的歷史教科書。（黃世麒攝） 108課綱的歷史教科書遭學者及第一線教師質疑為洗腦工程，要將百萬學子建構成「天然獨」。（黃世麒攝） 嘉義大學應用歷史學系暨研究所教授兼系主任吳昆財發起「歷史教育新三自運動（指歷史自己救、自己寫、自己教）」，24日召開反對108課綱去中國化歷史教科書記者會，批評蔡政府上任後逕行宣布實施108年歷史課綱，以文化去中國、民族去中國、主權去中華民國等三大方向，將百萬學子建構成「天然獨」。 (中時 ) #歷史 #課綱 #學者 #天然獨 #去中國化 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡喊團結 集結台灣最大派 04:102019/10/20 政治要聞 列舉支持蔡英文三理由 賴清德籲團結台灣 09:212019/10/20 政治 蔡英文快閃一貫道道場 公開行程突改不公開 10:312019/10/20 政治 台灣2020選舉任務 蔡英文：就是要「顧主權」 11:352019/10/20 政治 蔡蘇同台 不分區喬好了？蔡英文神回 13:382019/10/20 政治 搶攻台中票 小英連趕9攤 04:102019/10/21 地方新聞 韓民調可以追上蔡嗎？宅神：每周2％ 06:002019/10/21 政治 好諷刺！看完雲林造勢...謝寒冰找到蔡英文民調高原因了 09:352019/10/21 政治 忽略這件事...他預言蔡英文若連任慘況！ 11:122019/10/21 政治 觀光業悽慘卻替蔡助陣？港媒嗅出不尋常... 09:232019/10/24 政治 生活熱門新聞 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 為明年通車準備！ 台中捷運招考528人 - 生活 周日變天 李富城：「麥德姆」颱風可能生成 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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