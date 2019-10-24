看棒球投注超刺激 大運哥小彩妹陪你玩

若投注運彩你會選擇哪種運動？「棒球」一直是運彩迷最愛之一，像「勝分差」玩法，賠率高又刺激，適合喜愛以小搏大的朋友，若再搭配「過關組合」，除了有機會中大獎外，同時也較能保本，對彩迷來說也是相當不錯的選擇。

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「勝分差」是投注一場比賽最後「勝隊」及「得勝分數差距」，每種選項賠率4倍至20倍；「過關組合」則可選擇2場至8場比賽，同時購買「過1關」…「過8關」等組合，也就是一次投注結合「過關」與「組合」2種玩法，這樣的投注可兼顧「中獎機率」及「中獎金額」的投注方式。

運彩投注最有趣的不只看運氣，而是同時加入對運動賽事經驗與分析，當運彩迷投入時間與心力投注的隊伍獲勝時，其成就感加上實質獲利，讓運彩迷不愛上也難。再加上每投注100元，就有10元挹注運動發展基金，買運彩的同時就是支持台灣體育，讓台灣選手能在國際體壇上有機會發光發熱。

(中時電子報)